Правительство отменило более 1900 регуляторных актов: сколько сэкономит бизнес

Правительство уже отменило более 1900 регуляторных актов в разных сферах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Продолжаем дерегуляцию — последовательно уменьшаем административное давление на бизнес. В этот раз предлагаем отменить еще более 60 устаревших инструментов, не несущих реальной пользы. Это позволит бизнесу сэкономить около 400 млн грн", — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Сегодня кабинет министров одобрил два новых законопроекта, имеющих целью еще больше упростить ведение деятельности в разных отраслях.

Первый законопроект предусматривает отмену 63 разрешений и согласований в таких сферах как медицина, охрана окружающей среды, водное и лесное хозяйство, аграрная отрасль, энергетика, внешнеэкономическая деятельность, образование и культура.

Что именно предлагается отменить:

23 инструмента — в сфере АПК, лесного и охотничьего хозяйства, рыболовства, охраны животного мира;

18 — в сфере охраны воды и воздуха;

8 — энергетика, альтернативное топливо, строительство, взрывчатые материалы;

12 — внешнеэкономическая деятельность, инвестиции, инновации, культура, образование;

2 – здравоохранение.

Второй законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"Рассчитываем, что Верховная Рада как можно быстрее примет эти законодательные акты", — добавил Шмыгаль, подчеркнув, что дерегуляция является частью более широкой стратегии правительства по созданию благоприятной среды для бизнеса и граждан.

Дерегуляция в Украине

В Украине идет реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, в январе 2023 года Правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции .

Осенью 2024 года Шмигаль анонсировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата, включающий 103 задания и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса.

В марте 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в более чем полсотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.