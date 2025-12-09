Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект о защите банковской системы и вкладчиков

Главный комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект N13007-д. Он касается урегулирования отдельных вопросов работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГОФО), Национального банка Украины (НБУ) и институтов совместного инвестирования. Его главная цель – уменьшить риски для банковской системы Украины в условиях войны и обеспечить лучшую защиту вкладчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Законопроект разработан с целью минимизации рисков от возможных потрясений, вызванных особыми условиями функционирования экономики Украины в период действия военного положения в Украине, обеспечения устойчивости и надежности банковской системы Украины путем усовершенствования нормативно-правовых рамок для эффективного реагирования на случаи неплатежеспособности банков, минимизируя риск в пояснительной записке документа.

Что предполагает законопроект?

Инициатива предусматривает:

лучшая защита вкладчиков и кредиторов — совершенствуются инструменты возврата средств при банкротстве банка;

более прозрачный и менее затратный вывод проблемных банков с рынка;

расширение полномочий НБУ как обеспеченного кредитора, чтобы более эффективно возвращать средства по кредитам рефинансирования;

усовершенствование обмена информацией между НБУ и Фондом гарантирования, включая вопросы банковской тайны;

повышение требований к капиталу банков в соответствии с нормами ЕС;

усиление регулирования в сферах киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

Напомним, еще в августе парламент проголосовал за основу доработанный законопроект №13007-д .