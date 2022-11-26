Украина и Бельгия подписали декларацию о поддержке европейской перспективы

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо, который прибыл в страну с рабочим визитом.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По результатам встречи Украина и Бельгия подписали декларацию на поддержку европейской перспективы Украины.

"Данный документ свидетельствует о поддержке Бельгией нашего движения к полноправному членству в ЕС и НАТО. Обязательно мы получим этот важный для нас результат", - отметил Зеленский.

Также президент Украины отметил, что обсудил с премьер-министром Бельгии реализацию инициативы Grain from Ukraine, оборонную поддержку и необходимость ужесточения санкций против России.

"Одним из главных вопросов, который мы сегодня обсуждали, с которого начали, стала наша инициатива Grain from Ukraine. Бельгия поддержала ее первой. Присоединилась, предоставляя финансирование для осуществления гуманитарных поставок продовольствия именно в страны, которым очень сложно. Благодаря таким общим усилиям миллионы людей в наиболее бедных странах Африки и Азии будут спасены от голода и связанных с ним социальных катаклизмов", – говорит он.

По словам Зеленского, также удалось обсудить вопросы взаимодействия между странами, в частности, оборонную поддержку и необходимость усиления санкций против России.

Также во время встречи Зеленский рассказал премьеру Бельгии о состоянии украинской энергетической системы после российских ракетных ударов и о потребностях Украины в соответствующей поддержке.

"Бельгия готова предоставить необходимые электрогенераторы и другое оборудование, которое сейчас жизненно необходимо для нашего общества и Украины в целом", - рассказал Зеленский.

При этом подробно обсудили взаимодействие Бельгии и Украины в ООН, структурах Евросоюза и на других международных уровнях. Зеленский поблагодарил Бельгию за уже оказанную военную помощь и призвал ее расширить.

Также стороны обсудили вопрос помощи с разминированием украинских территорий.

"Я благодарю господина премьер-министра за понимание наших потребностей и готовность работать вместе ради возвращения безопасности и мира в Украине, Европе и мире", - сказал президент.

Напомним, что консульство Бельгии в России с 1 июля на неопределенный срок приостановило выдачу краткосрочных виз, в том числе и туристических.