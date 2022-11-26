Україна та Бельгія підписали декларацію про підтримку європейської перспективи країни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перибув до країни з робочим візитом.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

За результатами зустрічі Україна та Бельгія підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.

"Цей документ свідчить про підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в ЄС і НАТО. Обов'язково ми отримаємо цей важливий для нас результат", - зазначив Зеленський.

Також президент України зазначив, що обговорив з прем'єр-міністром Бельгії реалізацію ініціативи Grain from Ukraine, оборонну підтримку і необхідність посилення санкцій проти Росії.

"Одним з головних питань, яке ми сьогодні обговорювали, з якого почали, стала наша ініціатива Grain from Ukraine. Бельгія підтримала її першою. Приєдналася, надаючи фінансування для здійснення гуманітарних поставок продовольства саме в країни, яким дуже складно. Завдяки таким спільним зусиллям мільйони людей в найбільш бідних країнах Африки та Азії будуть врятовані від голоду і пов'язаних з ним соціальних катаклізмів", - каже він.

За словами Зеленського, також вдалось обговорили питання взаємодії між країнами, зокрема оборонну підтримку та необхідність посилення санкцій проти Росії.

Також під час зутрічі Зеленський розповів прем'єру Бельгії про стан української енергетичної системи після російських ракетних ударів і про потреби України у відповідній підтримці.

"Бельгія готова надати необхідні електрогенератори та інше обладнання, яке зараз життєво необхідне для нашого суспільства і для України в цілому", - розповів Зеленський.

При цьому детально вдалось обговорили взаємодію Бельгії та України в ООН, структурах Євросоюзу та на інших міжнародних рівнях. Зеленский подякував Бельгії за вже надану військову допомогу і закликав розширити її.

Також сторони торкнулися питання допомоги з розмінуванням українських територій.

"Я дякую пану прем'єр-міністру за розуміння наших потреб і готовність працювати разом заради повернення безпеки та миру в Україні, Європі та світі", - сказав президент.

Нагадаємо, що консульство Бельгії в Росії з 1 липня на невизначений термін призупинила видачу короткострокових віз, у тому числі й туристичних.