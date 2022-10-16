- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
У Бельгії можуть початися відключення світла
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо попередив, що обмеження цін на електроенергію, якого вимагає опозиція, може призвести до продажу електроенергії на інших ринках і відключень електроенергії в Бельгії.
Про це пише Reuters.
Уряд Бельгії наполягає на загальноєвропейському обмеженні цін на електроенергію з березня, але поки що єдиного підходу до боротьби зі стрімким зростанням витрат на енергію на континенті немає.
"Якби ми обмежили ціни на електроенергію в Бельгії, електроенергія продавалася б у сусідніх країнах, де ціни не були б на тому самому рівні", — сказав Де Кроо громадському мовнику RTBF. "Існує ризик знеструмлення, оскільки електроенергію продавали б в іншому місці".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що жителів Львівщини закликали економити електроенергію.