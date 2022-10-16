В Бельгии могут начаться отключения света

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо предупредил, что ограничение цен на электроэнергию, требуемое оппозицией, может привести к продаже электроэнергии на других рынках и отключениям электроэнергии в Бельгии.

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Об этом пишет Reuters.

Правительство Бельгии настаивает на общеевропейском ограничении цен на электроэнергию с марта, но пока единого подхода к борьбе со стремительным ростом затрат на энергию на континенте нет.

"Если бы мы ограничили цены на электроэнергию в Бельгии, электроэнергия продавалась бы в соседних странах, где цены не были бы на том же уровне", - сказал Де Кроо общественному вещателю RTBF. "Существует риск обесточивания, поскольку электроэнергию продавали в другом месте".

Напомним, что жители Львовщины призвали экономить электроэнергию.