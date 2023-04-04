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Бензинові авто втрачають частку: яким був ринок нових легковиків в Україні в березні
На українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 49% продажів. Однак по відношенню до лютого їхня частка зменшилась на 2 відсоткові пункти. Про це повідомляє "Укравтопром".
Водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2% – до 18%.
Відсотки ринку нових легковиків, які належать дизельним авто, електромобілям та машинам з газобалонним обладнанням залишилися без змін.
Загалом структура ринку нових авто у березні виглядала наступним чином:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- автомобілі з бензиновими двигунами – 49% реєстрацій;
- дизельні авто – 21%;
- гібриди – 18%;
- електромобілі – 11%;
- автомобілі з газобалонним обладнанням – 1%.
Нагадаємо, що більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей. Які саме марки серед них – читайте тут.