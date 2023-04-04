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Категорія
Авто
Дата публікації

​​Бензинові авто втрачають частку: яким був ринок нових легковиків в Україні в березні

Автомобілі
Автомобілі. Фото: Hans / Pixabay

На українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 49% продажів. Однак по відношенню до лютого їхня частка зменшилась на 2 відсоткові пункти. Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2% – до 18%.

Відсотки ринку нових легковиків, які належать дизельним авто, електромобілям та машинам з газобалонним обладнанням залишилися без змін.

Загалом структура ринку нових авто у березні виглядала наступним чином:

  • автомобілі з бензиновими двигунами – 49% реєстрацій;
  • дизельні авто – 21%;
  • гібриди – 18%;
  • електромобілі – 11%;
  • автомобілі з газобалонним обладнанням – 1%.

Нагадаємо, що більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей. Які саме марки серед них – читайте тут.