​​Бензинові авто втрачають частку: яким був ринок нових легковиків в Україні в березні

На українському ринку нових легковиків у березні найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 49% продажів. Однак по відношенню до лютого їхня частка зменшилась на 2 відсоткові пункти. Про це повідомляє "Укравтопром".

Водночас гібридні авто збільшили свою ринкову частку на ті ж 2% – до 18%.

Відсотки ринку нових легковиків, які належать дизельним авто, електромобілям та машинам з газобалонним обладнанням залишилися без змін.

Загалом структура ринку нових авто у березні виглядала наступним чином:

автомобілі з бензиновими двигунами – 49% реєстрацій;

дизельні авто – 21%;

гібриди – 18%;

електромобілі – 11%;

автомобілі з газобалонним обладнанням – 1%.

Нагадаємо, що більше третини березневого ринку нових легковиків було сформовано за рахунок десяти найпопулярніших моделей. Які саме марки серед них – читайте тут.