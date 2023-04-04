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Категория
Авто
Дата публикации

Бензиновые авто теряют долю: каким был рынок новых легковушек в Украине в марте

Автомобили
Автомобили. Фото: Hans / Pixabay

На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 49% продаж. Однако по отношению к февралю их доля уменьшилась на 2 процентных пункта. Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на те же 2% - до 18%.

Проценты рынка новых легковых автомобилей, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с газобаллонным оборудованием остались без изменений.

В целом структура рынка новых авто в марте выглядела следующим образом:

  • автомобили с бензиновыми двигателями – 49% регистраций;
  • дизельные авто – 21%;
  • гибриды – 18%;
  • электромобили – 11%;
  • автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.

Напомним, что более трети мартовского рынка новых легковушек было сформировано за счет десяти самых популярных моделей. Какие именно марки среди них – читайте здесь.