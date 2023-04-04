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Бензиновые авто теряют долю: каким был рынок новых легковушек в Украине в марте
На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 49% продаж. Однако по отношению к февралю их доля уменьшилась на 2 процентных пункта. Об этом сообщает "Укравтопром".
В то же время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на те же 2% - до 18%.
Проценты рынка новых легковых автомобилей, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с газобаллонным оборудованием остались без изменений.
В целом структура рынка новых авто в марте выглядела следующим образом:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- автомобили с бензиновыми двигателями – 49% регистраций;
- дизельные авто – 21%;
- гибриды – 18%;
- электромобили – 11%;
- автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.
Напомним, что более трети мартовского рынка новых легковушек было сформировано за счет десяти самых популярных моделей. Какие именно марки среди них – читайте здесь.