Бензиновые авто теряют долю: каким был рынок новых легковушек в Украине в марте

На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 49% продаж. Однако по отношению к февралю их доля уменьшилась на 2 процентных пункта. Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на те же 2% - до 18%.

Проценты рынка новых легковых автомобилей, принадлежащих дизельным авто, электромобилям и машинам с газобаллонным оборудованием остались без изменений.

В целом структура рынка новых авто в марте выглядела следующим образом:

автомобили с бензиновыми двигателями – 49% регистраций;

дизельные авто – 21%;

гибриды – 18%;

электромобили – 11%;

автомобили с газобаллонным оборудованием – 1%.

Напомним, что более трети мартовского рынка новых легковушек было сформировано за счет десяти самых популярных моделей. Какие именно марки среди них – читайте здесь.