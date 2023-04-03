Автогаз на заправках здешевшав протягом місяця: як змінилися ціни

Середня ціна на скраплений газ на українських АЗС протягом березня знизилася на 2,04 грн/л, тобто на 8,5%, – до 21,72 грн/л. Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що з 1 по 31 березня автогаз на станціях ОККО і WOG здешевшав на 1,96 грн/л та 1,98 грн/л – до 22,66 грн/л і 22,53 грн/л відповідно.

Водночас на станціях "Укрнафти" газ втратив у ціні 1,60 грн/л і станом на кінець березня коштував 21,45 грн/л.

Своєю чергою мережа "Авантаж 7" встановила найменшу ціну — 19,45 грн/л, що на 1,83 грн/л дешевше, ніж на початку місяця.

А на станціях KLO і SOCAR автогаз здешевшав на 2,40 грн/л і 2 грн/л – до 20,69 грн/л та 23,12 грн/л відповідно.

Крім того, зниження ціни на 1,74-3,3 грн/л відбулося в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, Luxwen, BVS, "Овіс", VST та інших.

Так виглядає зміна роздрібних цін на автогаз на українських АЗС із 1 по 31 березня 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Нагадаємо, що ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися через падіння цін на нафту та котирувань на пальне в Європі. Як раніше писало Delo.ua, посівна кампанія не виправдала сподівань трейдерів та не призвела до підвищення вартості бензину та дизпалива, ринок залишається профіцитним.