Какие электромобили покупали украинцы в марте: ТОП-5 марок

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в отношении февральского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.

При этом, среди них новых авто было 525 единиц, а подержанных – 1383 ед.

В то же время, спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортированный секонд-хенд на 8%.

"Доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале", - отмечают в "Укравтопроме".

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в марте 2023 года:

VOLKSWAGEN ID.4 – 149 ед.;

DONGFENG/HONDA M-NV – 100 ед.;

VOLKSWAGEN ID.6 – 28 ед.;

HONDA е – 24 ед.;

DONGFENG M5 EV – 22 ед.

ТОП-5 зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей в марте 2023 года :

NISSAN Leaf – 276 ед.;

VOLKSWAGEN ID.4 - 146 ед;

TESLA Model 3 – 137 ед.;

TESLA Model Y – 114 ед.;

VOLKSWAGEN е-Golf - 89 ед.

Напомним, в феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).

На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 49% продаж. Однако по отношению к февралю их доля уменьшилась на 2 процентных пункта.