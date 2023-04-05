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Какие электромобили покупали украинцы в марте: ТОП-5 марок
В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в отношении февральского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.
При этом, среди них новых авто было 525 единиц, а подержанных – 1383 ед.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время, спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортированный секонд-хенд на 8%.
"Доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале", - отмечают в "Укравтопроме".
ТОП-5 новых электромобилей на рынке в марте 2023 года:
- VOLKSWAGEN ID.4 – 149 ед.;
- DONGFENG/HONDA M-NV – 100 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.6 – 28 ед.;
- HONDA е – 24 ед.;
- DONGFENG M5 EV – 22 ед.
ТОП-5 зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей в марте 2023 года :
- NISSAN Leaf – 276 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 146 ед;
- TESLA Model 3 – 137 ед.;
- TESLA Model Y – 114 ед.;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 89 ед.
Напомним, в феврале украинцы приобрели 413 новых автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV).
На украинском рынке новых легковых автомобилей в марте наиболее популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 49% продаж. Однако по отношению к февралю их доля уменьшилась на 2 процентных пункта.