Спрос на подержанные иномарки среди украинцев растет: ТОП-5 моделей

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 автомобилей этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf. За март было зарегистрировано 1030 автомобилей этой марки.

На третьем месте Skoda Octavia – 820 шт.

Также в ТОП-5 месяце остались Volkswagen Passat (641 шт.) и Ford Focus (384 шт.).

В "Укравтопроме" отмечают, что средний возраст подержанных автомобилей, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 11 лет. Самым старым автомобилем был MERCEDES-BENZ S 1993 выпуска.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период", - подчеркивают в Укравтопроме".

Отметим, что в течение марта украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). При этом, среди них новых авто было 525 единиц, а подержанных – 1383 ед.