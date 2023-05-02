В апреле украинцы приобрели более 5 тысяч новых авто: ТОП-5 моделей

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано 5160 новых легковых авто, что в 4,3 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Аналитики отмечают, что от показателя апреля 2021 платежеспособный спрос на новые легковушки отстает почти на 49%.

При этом, по отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке выросла на 14%.

Отмечается, что лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota – 805 регистраций.

Второй по количеству полученных номеров (543 единицы) остается Renault.

BMW закончила месяц с показателем 439 проданных авто, что позволило баварцам подняться на третье место рейтинга.

Также в ТОП-5 апреля попали Volkswagen, с результатом 417 ед, и Skoda – 393 авто.

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек в очередной раз стал компактный кроссовер RENAULT Duster. Его выбрали508 покупателей.

"Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 16,4 тыс. новых легковых авто, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года", - подчеркивают в "Укравтопроме".

Напомним, на украинском рынке новых легковых автомобилей в марте самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 49% продаж. Однако по отношению к февралю их доля уменьшилась на 2 процентных пункта.

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