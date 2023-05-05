Дизельные авто увеличили долю: как изменился украинский рынок новых легковушек в апреле

В апреле 2023 года в Украине изменились доли бензиновых, электро- и дизельных автомобилей на рынке новых легковушек. Об этом сообщает "Укравтопром".

Самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 48% продаж в апреле. Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).

Потери в структуре рынка понесли и электромобили. Их сегмент уменьшился до 9%, то есть на 2 процентных пункта.

В свою очередь дизельные авто увеличили свою рыночную долю на 3 п.п. – до 24%.

Проценты гибридных машин и авто с газобаллонным оборудованием остались без изменений относительно марта. Таким моделям принадлежат 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.

Лидерство по сегментам в апреле выглядело следующим образом: