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Дизельные авто увеличили долю: как изменился украинский рынок новых легковушек в апреле
В апреле 2023 года в Украине изменились доли бензиновых, электро- и дизельных автомобилей на рынке новых легковушек. Об этом сообщает "Укравтопром".
Самыми популярными были модели с традиционными бензиновыми двигателями – они охватили 48% продаж в апреле. Однако по отношению к предыдущему месяцу их доля уменьшилась на 1 процентный пункт (п.п.).
Потери в структуре рынка понесли и электромобили. Их сегмент уменьшился до 9%, то есть на 2 процентных пункта.
В свою очередь дизельные авто увеличили свою рыночную долю на 3 п.п. – до 24%.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Проценты гибридных машин и авто с газобаллонным оборудованием остались без изменений относительно марта. Таким моделям принадлежат 18% и 1% рынка новых легковых автомобилей соответственно.
Лидерство по сегментам в апреле выглядело следующим образом:
- бензиновые авто – Renault Duster;
- дизельные – Renault Duster;
- гибридные – Toyota RAV-4;
- электромобили – Volkswagen ID.4;
- авто с газобаллонным оборудованием – Hyundai Tucson.