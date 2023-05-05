Дизельні авто збільшили частку: як змінився український ринок нових легковиків у квітні

У квітні 2023 року в Україні змінилися частки бензинових, електро- та дизельних авто на ринку нових легковиків. Про це повідомляє “Укравтопром”.

Найпопулярнішими були моделі з традиційними бензиновими двигунами – вони охопили 48% продажів у квітні. Однак по відношенню до попереднього місяця їхня частка зменшилася на 1 відсотковий пункт (в.п.).

Втрати у структурі ринку понесли й електромобілі. Їхній сегмент зменшився до 9%, тобто на 2 відсоткові пункти.

Своєю чергою дизельні авто збільшили свою ринкову частку на 3 в.п. – до 24%.

Відсотки гібридних машин та авто з газобалонним обладнанням залишилися без змін відносно березня. Таким моделям належать 18% та 1% ринку нових легковиків відповідно.

Лідерство за сегментами у квітні виглядало наступним чином: