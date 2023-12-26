Издание Whatcar и страховая компания MotorEasy определили три легковых авто с пробегом от 6 до 20 лет с наибольшим количеством жалоб за последние два года со стороны владельцев.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что исследование проводилось с декабря 2022 г. по 30 июня 2023 г. и содержит данные о 21732 автомобилях, которые охватывают 178 моделей от 32 марок.

В 2023 году в ТОП-3 самых ненадежных подержанных авто попали:

Peugeot 3008 (2009-2016 г.в.)

Skoda Octavia дизель (2004—2013 г.в.)

Land Rover Discovery (2004-2017 г.в.).

Как отмечают в "Укравтопроме", первое место занял Peugeot 3008 из-за того, что 61% исследуемых автомобилей этой модели имели неисправности, включая тормоза, коробку передач/сцепления, информационно-развлекательную систему и подвеску.

С неисправностями дизельной версии Skoda Octavia столкнулась половина опрошенных владельцев. Большинство из них были связаны с кондиционером, тормозом, подвеской и двигателем.

Что касается Land Rover Discovery, то 43% его владельцев за последние два года хотя бы раз обращались к сервису, чаще с нареканием на двигатель.

Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.