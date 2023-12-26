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ТОП-3 самых ненадежных подержанных авто
Издание Whatcar и страховая компания MotorEasy определили три легковых авто с пробегом от 6 до 20 лет с наибольшим количеством жалоб за последние два года со стороны владельцев.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что исследование проводилось с декабря 2022 г. по 30 июня 2023 г. и содержит данные о 21732 автомобилях, которые охватывают 178 моделей от 32 марок.
В 2023 году в ТОП-3 самых ненадежных подержанных авто попали:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Peugeot 3008 (2009-2016 г.в.)
- Skoda Octavia дизель (2004—2013 г.в.)
- Land Rover Discovery (2004-2017 г.в.).
Как отмечают в "Укравтопроме", первое место занял Peugeot 3008 из-за того, что 61% исследуемых автомобилей этой модели имели неисправности, включая тормоза, коробку передач/сцепления, информационно-развлекательную систему и подвеску.
С неисправностями дизельной версии Skoda Octavia столкнулась половина опрошенных владельцев. Большинство из них были связаны с кондиционером, тормозом, подвеской и двигателем.
Что касается Land Rover Discovery, то 43% его владельцев за последние два года хотя бы раз обращались к сервису, чаще с нареканием на двигатель.
Напомним, в течение ноября украинский автопарк пополнили более 21,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за рубежа, что является самым высоким показателем за последние 16 месяцев.