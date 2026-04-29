Спиртовий завод на Тернопільщині виставили на приватизацію за понад 147 млн грн

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний аукціон єдиного майнового комплексу ДП “Зарубинський спиртовий завод” у Тернопільській області. Торги заплановані на 14 травня, стартова ціна об’єкта становить 147,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Державний завод шукає інвестора

Підприємство розташоване в селі Зарубинці Тернопільського (Збаразького) району.

До складу об’єкта входить значний виробничий комплекс, зокрема 58 одиниць нерухомого майна - виробничі, складські та адміністративні будівлі й споруди. Також у складі активів - спеціалізоване обладнання для спиртового виробництва: бродильні чани, резервуари, зернові бункери, спиртові та ефірні цистерни, мазутні ємності, випаровувачі, а також вагове обладнання. Окремо підприємство має 27 одиниць транспорту та спеціальної техніки.

Крім того, на балансі підприємства обліковується 641 одиниця рухомого майна - це обладнання, меблі та інвентар. Водночас частина об’єктів не підлягає приватизації, зокрема три житлові будинки та об’єкт газифікації.

Станом на 30 вересня 2025 року прострочена кредиторська заборгованість підприємства перевищувала 317,7 млн грн. Із цієї суми близько 5 млн грн становить борг із заробітної плати, понад 4,5 млн грн - заборгованість перед бюджетом, решта - інші зобов’язання.

Умови приватизації передбачають, що покупець має протягом шести місяців після набуття права власності погасити борги із зарплати та перед бюджетом (за їх наявності на момент угоди), а також не допускати звільнення працівників з власної ініціативи, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Земельна ділянка, на якій розташований завод, не входить до предмета продажу - питання її використання новий власник вирішуватиме окремо відповідно до чинного законодавства.

Підприємство не має мобілізаційних завдань, а його майно не перебуває в оренді, хоча сам завод орендує окремі об’єкти нерухомості, обладнання та транспорт. За екологічними показниками, за дев’ять місяців 2025 року обсяг викидів у повітря становив понад 431 тонну, при цьому відходи не утворювалися, а екологічні платежі склали близько 19,3 тис. грн.

Ознайомитися з об’єктом потенційні інвестори можуть у робочі дні за місцем розташування підприємства. Організатором аукціону виступає регіональне відділення Фонду держмайна по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

