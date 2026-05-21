Великий спиртзавод на Тернопільщині знову продають: ціну знижено вдвічі

Фонд державного майна України (ФДМУ) вкотре намагається знайти інвестора для єдиного майнового комплексу державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод” у Тернопільській області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Йдеться про одного з великих виробників етилового спирту та біоетанолу з розвиненою інфраструктурою та логістичними можливостями.

Оскільки попередній аукціон, запланований на 14 травня 2026 року зі стартовою ціною близько 147,6 млн грн, не відбувся через відсутність учасників, ФДМУ оголосив новий раунд торгів зі знижкою 50%.

Стартова ціна об’єкта встановлена на рівні 73,8 млн грн без ПДВ. Аукціон заплановано на 22 травня, при цьому прийом заявок від учасників завершується 21 травня о 20:00.

Що входить до складу лота

До складу лота входить масштабний майновий комплекс:

49 об’єктів нерухомості загальною площею понад 27 тис. кв. м,

27 одиниць транспорту та спецтехніки,

641 одиниця рухомого майна,

23,6 га земельних ділянок.

Крім того, підприємство укомплектоване обладнанням для виробництва етилового спирту та біоетанолу.

Попередні спроби продати об'єкт

Зарубинський спиртзавод є класичним прикладом великого промислового об'єкта малої приватизації, ціну на який держава змушена поступово знижувати, аби знайти реального покупця на ринку.

Він уже виставлявся на приватизацію 2024–2025 років та на початку травня 2026 року (зокрема, за стартовою ціною близько 147,7 млн грн).

Проте через відсутність купівельного попиту та дискваліфікацію або відсутність заявок попередні спроби продати актив не привели до укладання угоди, що змусило державу знизити стартову вартість об'єкта.

Раніше повідомлялось, що Фонд державного майна оголосив приватизаційний аукціон єдиного майнового комплексу державного підприємства "Чечельницький спиртовий завод" у Вінницькій області. Стартова ціна активу становить 1,1 млн грн