ЕБРР предоставляет ПроКредит Банку ссуду в 20 млн евро в поддержку малого и среднего бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет АО "ПроКредит Банк" ссуду в размере 20 миллионов евро. Этот заем, который будет предоставлен в национальной валюте, увеличит среднесрочное кредитование украинских частных микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в условиях войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Банк направит эти средства своим клиентам из сегмента ММСП. Кредиты будут покрывать потребности как в оборотном капитале, необходимом для ежедневной работы, так и в инвестиционном финансировании для развития. Цель проста: помочь предприятиям защитить средства к существованию и гарантировать непрерывную работу.

Как отметили в ЕБРР, эта финансовая инициатива не только поддержит пострадавший от российской агрессии бизнес, но и усилит устойчивость всего банковского сектора Украины, поскольку возможности среднесрочного финансирования в гривне остаются ограниченными.

25% всех субкредитов, финансируемых за счет кредитных средств ЕБРР, будут предоставлены малым, средним и малым предприятиям для долгосрочных инвестиций в технологии, отвечающие требованиям ЕС и экологически чистыми, что повысит конкурентоспособность этих фирм на внутреннем и внешнем рынках.

Субзаемщики, отвечающие требованиям, также получат техническую помощь, финансируемую ЕС, и инвестиционные стимулы, финансируемые США, после завершения своих инвестиционных проектов в рамках инициативы блока EU4Business.

Кредит будет подкреплен субсидией процентной ставки до 10% от США через Специальный фонд малого и среднего бизнеса ЕБРР.

О ПроКредит Банке

ПроКредит Банк (Украина) – один из 20 ведущих банков Украины, является давним клиентом ЕБРР. Поскольку микро-, малые и средние предприятия (МСП) составляют более 99 процентов клиентской базы, банк является ключевым партнером ЕБРР в привлечении частного бизнеса как через ссуды, так и через инструменты распределения рисков портфеля без финансирования.

Помощь ЕБРР

ЕБРР является крупнейшим институциональным кредитором Украины, с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года вложил в реальный сектор экономики более 8,5 миллиарда евро. Банк обеспечил увеличение капитала на 4 миллиарда евро, чтобы продолжать поддерживать экономику страны во время войны и в будущих усилиях по восстановлению.

Напомним, что в ноябре ПроКредит Банк получил новую гарантию от ЕБРР для кредитования бизнеса на сумму 200 миллионов евро.