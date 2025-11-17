ПроКредит Банк получил новую гарантию от ЕБРР для кредитования бизнеса на сумму 200 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усиливает поддержку украинского бизнеса и банковского сектора, предоставляя АО “ПроКредит Банк” новые гарантии о распределении рисков портфеля. Механизм позволит выдать до 200 миллионов евро новых кредитов для частного бизнеса, работающих в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, производство, торговля, транспорт и логистика.

Сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЕБРР.

Это крупнейшее соглашение о распределении рисков, которое ЕБРР предоставил ПроКредит Банку с начала полномасштабного вторжения России, что подтверждает успеваемость шести предыдущих инструментов сотрудничества.

В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения, ЕБРР предоставил украинским заемщикам почти 3,29 миллиарда евро финансирование через 40 аналогичных соглашений с 12 партнерскими финансовыми учреждениями.

Новое соглашение повысит конкурентоспособность микро-, малых и средних предприятий. Двадцать процентов субкредитов, покрытых гарантией Европейским банком развития, будут направлены малому и среднему бизнесу на долгосрочные инвестиции в соответствующие требованиям ЕС технологии и зеленые технологии. Это укрепит их позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Субзаемщики также получат техническую помощь и инвестиционные стимулы, финансируемые ЕС, в частности гранты, в рамках инициативы блока "EU4Business". Предприятиям, наиболее пострадавшим от войны (например, потерпевшим разрушение или переселение активов), а также тем, кто способствует реинтеграции ветеранов войны, людям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам в рабочую силу, будут предоставлены более высокие уровни стимулирования.

ПроКредит Банк также обязался поддерживать ветеранов войны как работников, так и клиентов, внедряя рекомендации, разработанные ЕБРР и Национальным банком Украины для повышения инклюзивности.

Общие кредитные линии ЕБРР будут подкреплены частичным покрытием риска первого убытка от Европейского Союза в рамках его "Инвестиционной программы для Украины". PCBU является дочерней компанией ProCredit Holding AG и одним из 20 крупнейших банков Украины, лидером рынка малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития и входящая в группу Всемирного банка международная финансовая корпорация (IFC) объединили усилия и выделили новому фонду Dragon Capital по восстановлению Украины – Rebuild Ukraine Fund – $50,0 млн (43,6 млн евро).