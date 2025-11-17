ПроКредит Банк отримав нову гарантію від ЄБРР для кредитування бізнесу на суму 200 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) посилює підтримку українського бізнесу та банківського сектору, надаючи АТ "ПроКредит Банк" нові гарантії про розподіл ризиків портфеля. Механізм дозволить видати до 200 мільйонів євро нових кредитів для приватного бізнесу, що працюють у ключових секторах, таких як сільське господарство, виробництво, торгівля, транспорт та логістика.

Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу ЄБРР.

Це найбільша угода про розподіл ризиків, яку ЄБРР надав ПроКредит Банку з початку повномасштабного вторгнення Росії, що підтверджує успішність шести попередніх інструментів співпраці.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ЄБРР надав українським позичальникам майже 3,29 мільярда євро фінансування через 40 аналогічних угод з 12 партнерськими фінансовими установами.

Нова угода підвищить конкурентоспроможність мікро-, малих та середніх підприємств. Двадцять відсотків субкредитів, покритих гарантією Європейським банком розвитку, будуть спрямовані малому та середньому бізнесу на довгострокові інвестиції у технології, що відповідають вимогам ЄС, та зелені технології. Це зміцнить їхні позиції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Субпозичальники також отримають технічну допомогу та інвестиційні стимули, що фінансуються ЄС, зокрема гранти, у рамках ініціативи блоку "EU4Business". Підприємствам, які найбільше постраждали від війни (наприклад, ті, що зазнали руйнування або переселення активів), а також тим, хто сприяє реінтеграції ветеранів війни, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб у робочу силу, будуть надані вищі рівні стимулювання.

ПроКредит Банк також зобов'язався підтримувати ветеранів війни як працівників, так і клієнтів, впроваджуючи рекомендації, розроблені ЄБРР та Національним банком України для підвищення інклюзивності.

Загальні кредитні лінії ЄБРР будуть підкріплені частковим покриттям ризику перших збитків від Європейського Союзу в рамках його "Інвестиційної програми для України". PCBU є дочірньою компанією ProCredit Holding AG та одним із 20 найбільших банків України, лідером ринку фінансування малого та середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку та міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, об'єднали зусилля та виділили новому фонду Dragon Capital з відбудови України – Rebuild Ukraine Fund – $50,0 млн (43,6 млн євро).