ЄБРР надає ПроКредит Банку позику у 20 млн євро на підтримку малого і середнього бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає АТ “ПроКредит Банк” позику в розмірі 20 мільйонів євро. Ця позика, що буде надана у національній валюті, збільшить середньострокове кредитування українських приватних мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в умовах війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Банк спрямує ці кошти своїм клієнтам із сегменту ММСП. Кредити покриватимуть потреби як в обіговому капіталі, необхідному для щоденної роботи, так і в інвестиційному фінансуванні для розвитку. Мета проста: допомогти підприємствам захистити засоби до існування та гарантувати безперервну роботу.

Як зазначили в ЄБРР, ця фінансова ініціатива не лише підтримає бізнес, що постраждав від російської агресії, але й посилить стійкість усього банківського сектору України, оскільки можливості середньострокового фінансування в гривні залишаються обмеженими.

25% усіх субкредитів, що фінансуються за рахунок кредитних коштів ЄБРР, будуть надані малим, середнім та малим підприємствам для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають вимогам ЄС та є екологічно чистими, що підвищить конкурентоспроможність цих фірм на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Субпозичальники, які відповідають вимогам, також отримають технічну допомогу, що фінансується ЄС, та інвестиційні стимули, що фінансуються США, після завершення своїх інвестиційних проєктів в рамках ініціативи блоку EU4Business.

Кредит буде підкріплений субсидією процентної ставки до 10 відсотків від США через Спеціальний фонд малого та середнього бізнесу ЄБРР.

Про ПроКредит Банк

ПроКредит Банк (Україна) — один із 20 провідних банків України, є давнім клієнтом ЄБРР. Оскільки мікро-, малі та середні підприємства (МСП) складають понад 99 відсотків клієнтської бази, банк є ключовим партнером ЄБРР у ​​залученні приватного бізнесу як через позики, так і через інструменти розподілу ризиків портфеля без фінансування.

Допомога ЄБРР

ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором України, який з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вклав у реальний сектор економіки понад 8,5 мільярда євро. Банк забезпечив збільшення капіталу на 4 мільярди євро, щоб продовжувати підтримувати економіку країни під час війни та в її майбутніх зусиллях з відбудови.

Нагадаємо, у листопаді ПроКредит Банк отримав нову гарантію від ЄБРР для кредитування бізнесу на суму 200 мільйонів євро.