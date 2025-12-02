Запланована подія 2

Кредитування бізнесу: ЄБРР надає Креді Агріколь Банку нову гарантію на 150 мільйонів євро

ЄБРР надає Креді Агріколь Банку гарантію на 150 мільйонів євро / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтверджує підтримку української економіки, надаючи Креді Агріколь Банку (Credit Agricole Ukraine) — одному із системно важливих банків країни — нову угоду про розподіл ризиків портфеля. Гарантія  ЄБРР дозволить банку видати українським підприємствам нові кредити на суму 150 мільйонів євро. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Фінансування має розширити можливості приватного бізнесу в умовах воєнного часу, особливо у сфері енергетичної стійкості, а також мікро-, малим та середнім підприємствам (ММСП) та компаніям із середньою капіталізацією.

Це вже третя лінія розподілу ризиків портфеля, яку ЄБРР надав Credit Agricole Ukraine з початку повномасштабного вторгнення Росії. Credit Agricole Ukraine входить до групи Credit Agricole (Франція) і з 2023 року включений до переліку системно важливих банків Національного банку України.

Пріоритетні інвестиції

Значна частина фінансування буде спрямована на інвестиції у ключові для стійкості країни напрямки: виробництво, накопичення енергії та проєкти енергоефективності.

Зокрема, 30 мільйонів євро (або 20% від загальної суми субкредитів, покритих гарантією ЄБРР) буде спрямовано на позики ММСП для довгострокових інвестицій у технології, що відповідають вимогам ЄС та є "зеленими", підвищуючи їхню конкурентоспроможність.

Гранти EU4Business

Підприємства, які відповідають вимогам, також зможуть отримати технічну допомогу та інвестиційні стимули, що фінансуються ЄС у рамках ініціативи EU4Business.

Додаткові гранти передбачено для бізнесів та домогосподарств, які зазнали руйнувань, втрати активів, вимушеного переселення, а також для компаній, що сприяють реінтеграції ветеранів, осіб з інвалідністю та ВПО.

ЄБРР вже виділив 75,4 млн євро грантів ЄС для українських МСП в рамках кредитної лінії EU4Business-ЄБРР, з яких 2,25 млн євро було видано на проекти через Креді Агріколь Банк.

Масштаб підтримки ЄБРР

ЄБРР є найбільшим інституційним кредитором України. З початку повномасштабного вторгнення Банк значно збільшив обсяги кредитування країни, надавши понад 8,5 млрд євро. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ЄБРР надав українським позичальникам фінансування на суму близько 3,29 млрд євро через 40 аналогічних програм з 12 партнерськими фінансовими установами.

Кошти ЄБРР у рамках нової угоди будуть підкріплені частковим покриттям ризику перших збитків від Франції та ЄС у рамках Інвестиційної програми для України.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що ЄБРР у співпраці з українським банком-партнером АТ "Укрсиббанк" (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) підтримає українську мережу роздрібної торгівлі товарами для здоров'я та краси Eva. Підтримка надається у формі незабезпеченої гарантії розподілу ризиків від ЄБРР на суму 150 мільйонів гривень (еквівалент $3,6 млн або €3,1 млн). 

Автор:
Тетяна Ковальчук