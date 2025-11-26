Eva отримає €3,1 млн на логістику: ЄБРР та Укрсиббанк підтримали український ритейлер

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з українським банком-партнером АТ "Укрсиббанк" (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) підтримає українську мережу роздрібної торгівлі товарами для здоров'я та краси Eva (ТОВ "РУШ"). Підтримка надається у формі незабезпеченої гарантії розподілу ризиків від ЄБРР на суму 150 мільйонів гривень (еквівалент $3,6 млн або €3,1 млн).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Ця гарантія покриє половину інвестиційного кредиту, який Укрсиббанк надає мережі Eva для покращення її логістичних центрів.

Це перша індивідуальна транзакція, де Укрсиббанк використовуватиме механізм розподілу ризиків ЄБРР для окремих індивідуальних транзакцій, що дозволить надати інвестиційний кредит корпоративному банку.

"Це відбувається після оновлення правил ЄБРР щодо участі в ризиках, які раніше поширювалися лише на Банк щодо розподілу ризиків за лініями обігового капіталу", — зазначає Європейський банк реконструкції та розвитку.

Таке оновлення правил участі в ризиках ЄБРР було внесено в рамках підготовки до післявоєнної відбудови України.

Про партнерів

Eva (ТОВ "РУШ") є провідною в Україні мережею магазинів краси та здоров'я, що входить до сотні найкращих компаній країни (45-те місце у списку Forbes Ukraine 2024). Мережа має понад 1000 філій і довела свою здатність ефективно працювати в кризових ситуаціях та військовий час.

АТ "Укрсиббанк" є найбільшим кредитором в Україні та співпрацює з EVA з 2019 року. Контрольний пакет акцій банку належить BNP Paribas, а ЄБРР є міноритарним акціонером.

ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні, із сукупними інвестиціями понад 22 мільярди євро. З початку повномасштабного вторгнення банк вклав понад 7 мільярдів євро у реальний сектор економіки.

Нагадаємо, 14 листопада АМКУ дозволив ТОВ "Афіна-Груп", яка належить співвласникам мереж Varus і Eva Руслану Шостаку і Валерію Кіптику набути контроль над ПрАТ "Вінницяпобутхім".