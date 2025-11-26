Запланована подія 2

Eva получит €3,1 млн на логистику: ЕБРР и УкрСиббанк поддержали украинский ритейлер

магазин Eva
Магазин сети Eva / Википедия

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с украинским банком-партнером АО "УкрСиббанк" (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) поддержит украинскую сеть розничной торговли товарами для здоровья и красоты Eva (ООО "РУШ"). Поддержка предоставляется в форме необеспеченной гарантии распределения рисков от ЕБРР на сумму 150 млн. грн. (эквивалент $3,6 млн. или €3,1 млн.).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Эта гарантия покроет половину инвестиционного кредита, предоставляемого Укрсиббанком сети Eva для улучшения ее логистических центров.

Это первая индивидуальная транзакция, где УкрСиббанк будет использовать механизм распределения рисков ЕБРР для отдельных индивидуальных транзакций, что позволит предоставить инвестиционный кредит корпоративному банку.

"Это происходит после обновления правил ЕБРР по участию в рисках, ранее распространявшихся только на Банк по распределению рисков по линиям оборотного капитала", — отмечает Европейский банк реконструкции и развития.

Такое обновление правил участия в рисках ЕБРР было внесено в рамках подготовки к послевоенному восстановлению Украины.

О партнерах

Eva (ООО "РУШ") является ведущей в Украине сетью магазинов красоты и здоровья, входящей в сотню лучших компаний страны (45 место в списке Forbes Ukraine 2024). Сеть имеет более 1000 филиалов и доказала свою способность эффективно работать в кризисных ситуациях и военное время.

АО "УкрСиббанк" является крупнейшим кредитором в Украине и сотрудничает с EVA с 2019 года. Контрольный пакет акций банка принадлежит BNP Paribas, а ЕБРР – миноритарный акционер.

ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине с совокупными инвестициями более 22 миллиардов евро. С начала полномасштабного вторжения банк вложил более 7 миллиардов евро в реальный сектор экономики.

Напомним, 14 ноября АМКУ разрешил ООО "Афина-Групп", принадлежащее совладельцам сетей Varus и Eva Руслану Шостаку и Валерию Киптику вступить в контроль над ЧАО "Винницабытхим".

Автор:
Татьяна Ковальчук