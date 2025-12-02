Кредитование бизнеса: ЕБРР предоставляет Креди Агриколь Банку новую гарантию в 150 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтверждает поддержку украинской экономики, оказывая Креди Агриколь Банку (Credit Agricole Ukraine) – одному из системно важных банков страны – новое соглашение о распределении рисков портфеля. Гарантия ЕБРР позволит банку выдать украинским предприятиям новые кредиты в сумме 150 миллионов евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Финансирование должно расширить возможности частного бизнеса в условиях военного времени, особенно в сфере энергетической устойчивости, микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) и компаниям со средней капитализацией.

Это уже третья линия распределения рисков портфеля, которую ЕБРР предоставил Credit Agricole Ukraine с начала полномасштабного вторжения России. Credit Agricole Ukraine входит в группу Credit Agricole (Франция) и с 2023 года включен в список системно важных банков Национального банка Украины.

Приоритетные инвестиции

Значительная часть финансирования будет направлена на инвестиции в ключевые для устойчивости страны направления производства, накопления энергии и проекты энергоэффективности.

В частности, 30 миллионов евро (или 20% от общей суммы субкредитов, покрытых гарантией ЕБРР) будут направлены на займы ММСП для долгосрочных инвестиций в технологии, отвечающие требованиям ЕС и "зеленые", повышая их конкурентоспособность.

Гранты EU4Business

Предприятия, отвечающие требованиям, также смогут получить техническую помощь и инвестиционные стимулы, финансируемые ЕС в рамках инициативы EU4Business.

Дополнительные гранты предусмотрены для бизнесов и домохозяйств, потерпевших разрушения, потери активов, вынужденного переселения, а также для компаний, способствующих реинтеграции ветеранов, лиц с инвалидностью и ВПЛ.

ЕБРР уже выделил 75,4 млн. евро грантов ЕС для украинских МСП в рамках кредитной линии EU4Business-ЕБРР, из которых 2,25 млн. евро было выдано на проекты через Креди Агриколь Банк.

Масштаб поддержки ЕБРР

ЕБРР является самым крупным институциональным кредитором Украины. С начала полномасштабного вторжения Банк значительно увеличил объемы кредитования страны, предоставив более 8,5 млрд евро. Всего с начала полномасштабного вторжения ЕБРР предоставил украинским заемщикам финансирование на сумму около 3,29 млрд евро через 40 аналогичных программ с 12 партнерскими финансовыми учреждениями.

Средства ЕБРР в рамках нового соглашения будут подкреплены частичным покрытием риска первого ущерба от Франции и ЕС в рамках Инвестиционной программы для Украины.

Напомним, в ноябре сообщалось, что БРР в сотрудничестве с украинским банком -партнером АО "Укрсиббанк" (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) поддержит украинскую сеть розничной торговли товарами для здоровья и красоты Eva . Поддержка предоставляется в форме необеспеченной гарантии распределения рисков от ЕБРР на сумму 150 млн. грн. (эквивалент $3,6 млн. или €3,1 млн.).