Мы реинвестируем прибыль в экономику Украины и стремимся быть значимым участником ее восстановления — Александр Куркин, Креди Агриколь Банк

Об итогах работы Креди Агриколь Банка в Украине с начала полномасштабной войны и планах на будущее, о направлениях дальнейшего развития, а также о стандартах работы и людях, на которых все держится, — delo.ua поговорило с членом правления, директором по проксимити банкингу и сети Креди Агриколь Банка Александром Куркиным.

Об итогах и планах на будущее

Креди Агриколь Банку в мае этого года исполняется 32 года. В то же время французская группа Креди Агриколь недавно отметила 140 лет. С какими результатами украинский банк входит в новый год своей жизни?

— Результаты хорошие. Во-первых, мы здесь, в Украине. Для иностранного инвестора оставаться в Украине — это ответственное решение.

С точки зрения финансовых результатов у нас все хорошо. В прошлом году банк заработал 4,1 млрд гривен прибыли, что дает нам возможность быть в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в своей отрасли и развиваться в стратегических для нас бизнес-направлениях. В частности, в автокредитовании мы удерживаем свои лидерские позиции с долей рынка почти в 30%.

В целом Креди Агриколь — это о людях. Один из результатов нашей деятельности — мы сохранили команду, а это почти 2200 сотрудников. Никаких сокращений, напротив, мы нашли работу для выехавших с оккупированных территорий сотрудников и постоянно улучшаем социальные гарантии и возможности для карьерного роста.

Что касается работы наших отделений, мы временно закрыли только те, которые на оккупированной территории. И даже открыли крупное флагманское отделение в Киеве. Я скажу, что непросто открывать отделение даже в мирное время, а во время войны это определенный вызов. Личный контакт с клиентами остается для нас очень важным, поэтому мы развиваем нашу сеть, чтобы каждый клиент мог обратиться к менеджеру банка. Многие клиенты ценят именно это.

Поэтому в следующий год банк входит с хорошими бизнес-результатами и с понятной стратегией развития — мы стремимся участвовать в восстановлении страны.

Открытие крупнейшего отделения Креди Агриколь в Киеве в бизнес-центре Сан Франциско

Как война изменила Креди Агриколь, и как банк, в свою очередь, влияет на экономику и общество?

— Креди Агриколь придерживается человекоцентричного подхода, поэтому мы развиваемся в ответ на изменение потребностей клиентов и нашей команды. Так, у наших клиентов, вынужденных переезжать в пределах Украины или за границу, появляются новые ожидания от нас, в частности, относительно дистанционных услуг. Поэтому за последние три года мы значительно ускорили развитие наших диджитал-сервисов. Сегодня стать клиентом Креди Агриколь можно онлайн в считанные минуты и воспользоваться услугой доставки карты, действующей в более чем 220 странах мира.

Вместе с тем, мы обеспечили бесперебойную деятельность своих отделений, сделали гораздо больше, чем требует регулятор. Наши отделения оборудованы батареями и электрогенераторами, а это значит, что мы готовы обслуживать клиентов во время блекаутов, хотя надеемся, что этот сценарий не реализуется.

Также у нас есть несколько каналов связи и создан 3-й центр обработки данных в облаке с полным резервным копированием своих данных. Мы стали первыми среди банков глобальной группы Креди Агриколь, кто решился на это, а группа работает в 46 странах, между прочим. И это одно из существенных изменений, которое произошло в работе банка с начала полномасштабной войны.

Что касается того, как банк влияет на экономику и общество, то наша стратегия AIR 2028: Aim is to Invest in Recovery лучше всего отвечает на этот вопрос. Мы стремимся инвестировать в Украину и поддерживать ее восстановление. Мы инвестируем в экономику через поддержку бизнес-клиентов, в восстановление спроса — через доступное потребительское кредитование, в окружающую среду — через развитие устоявшихся практик, в восстановление человеческого капитала — через благотворительность и поддержку медицинской сферы.

Вместе с партнерами мы делаем продукты, которые максимально доступны для клиентов. Как результат, в 1 квартале кредитный портфель физических лиц и ФЛП по сравнению с предыдущим годом увеличился на 33%, преимущественно благодаря автокредитованию и привлечению ІТ-специалистов на обслуживание.

Что касается того, как банк влияет на экономику и общество, то наша стратегия AIR 2028: Aim is to Invest in Recovery лучше всего отвечает на этот вопрос. Мы стремимся инвестировать в Украину и поддерживать ее восстановление.

Мы сотрудничаем с ЕБРР и МФК по финансированию критически важных отраслей Украины, в том числе и сельского хозяйства. Мы подписали с ними соглашения примерно на 240 миллионов евро для финансирования украинской экономики.

Примером того, как банк инвестирует в восстановление нации, являются наши инициативы в рамках программы КСО We Care!

Какова роль международной группы в восстановлении Украины?

— Она проявляется в конкретных действиях. Группа приняла принципиальное решение о том, что прибыль банка в Украине во время войны остается здесь. В прошлом году мы направили ее в капитал банка, в частности для того, чтобы иметь возможность увеличить объемы финансирования экономики Украины.

Группа Креди Агриколь поддерживает общество. Среди 20 благотворительных инициатив банка в 2024 году наиболее масштабным стало создание блока интенсивной терапии в Киевском перинатальном центре. Проект стоимостью 45 млн грн предусматривал капитальный ремонт помещения и закупку 130 единиц современного медицинского оборудования. Он реализован благодаря поддержке Группы.

В 2025 году председатель правления Credit Agricole SA уже третий раз посетил Киев во время войны. И это еще одно свидетельство того, что Украина является важной составляющей европейской стратегии Группы.

На каких бизнес направлениях вы будете фокусироваться в дальнейшем?

— Мы развиваемся на рынке Украины как универсальный банк, покрывая все сегменты клиентов и территории.

Стратегия AIR 2028 в частности предполагает три отдельных направления развития банка в рамках индустриального подхода. Первая индустрия, которую мы покрываем финансированием, — агробизнес, где мы являемся значимым игроком. Два года подряд банк выигрывает в номинации "Банк года в агро" по версии делового журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и Delo.ua. Мы обслуживаем все сегменты агроиндустрии: маленькие фермерства, средний бизнес и крупные международные агрокомпании.

Следующая — автомобильная индустрия. И здесь мы традиционно среди лидеров по объему кредитования. Мы кредитуем покупку авто, в частности с пробегом, поддерживаем автодилеров, продающих эти автомобили, обслуживаем автоимпортеров, доставляющих авто в Украину.

Третий сектор — IT. Свои ресурсы в этом сегменте мы направляем на поддержку, взаимодействие, улучшение и развитие отношений со всей индустрией. IT-индустрия сегодня для нас начинается с университетов. Мы являемся партнерами университетов, которые выпускают больше всего ІТ-специалистов, в частности, Запорожской и Львовской политехники. Организуем различные соревнования, хакатоны и поддерживаем талантливых студентов, в частности, повышенными стипендиями. Также сотрудничаем с крупными ІТ-компаниями как в Украине, так и за рубежом, в частности, помогаем им открывать счета в разных странах мира. Поддерживаем развитие ІТ-комьюнити через партнерство с основными ІТ-кластерами в разных регионах Украины: Lviv IT Cluster, IT Dnipro Community, Kharkiv IT Cluster, Ивано-Франковский ІТ Кластер и Ассоциация IT Ukraine. Вместе с Diia.City Union проводим встречи для ІТ специалистов, куда приглашаем успешных интересных спикеров.

Это мы называем стратегическим индустриальным подходом, когда не только привлекаем клиентов на обслуживание, но и стараемся влиять в целом на развитие индустрии.

Запуск проекта для IT-клиентов "Код доверия"

В 2024 году банк запустил стратегический проект для IT-клиентов "Код доверия". Что он предполагает и на какой результат вы рассчитываете?

— Это именно тот проект, который направлен на развитие ІТ-индустрии. Здесь мы объединили два компонента: код — главный инструмент ІТ-индустрии, основа, на которой создается каждый ІТ-продукт, и доверие — фундамент любых банковских отношений, ключевая ценность для клиента.

Конкуренция в банковских продуктах сейчас идет преимущественно за сервис и функциональность, а не за цену. Нет уже простора, чтобы "играть" ценой. Поэтому банк строит отношения с клиентами, дает им европейский уровень сервиса и надежность. В рамках проекта "Код доверия" во время войны мы запустили новый интернет-банк именно для ІТ-специалистов, в частности для клиентов-ФЛП.

Кроме того, мы предлагаем специальные тарифные пакеты для обслуживания IT-предпринимателей: Sommelier IT, La Force IT и Voyage IT. Мы понимаем, что за каждым предпринимателем стоят не только бизнес-потребности, но и личные потребности. Наши тарифные пакеты сочетают в себе эффективные финансовые решения для бизнес-деятельности, как, например, выгодный тариф на продажу валюты, а также полезные сервисы для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов: доступ в бизнес-залы Mastercard, сервис Fast Line в аэропортах, персональное сопровождение премиумменеджера, выгодные депозиты, индивидуальные банковские сейфы, набор инструментов для инвестиций. Международная группа Credit Agricole представлена в 46 странах и имеет в своей структуре в частности компанию по управлению активами Amundi и подразделение Private banking Indosuez Wealth Management, помогающие клиентам работать с капиталом и за рубежом.

CEO Talks мероприятие для IT специалистов в диджитал-пространстве Креди Агриколь

О направлениях дальнейшего развития

Креди Агриколь — традиционно один из лидеров автокредитования в Украине. Создается впечатление, что украинцы начали чаще покупать автомобили — так ли это?

— Пока рынок автокредитования не восстановился до довоенного уровня. С точки зрения количества проданных автомобилей на рынке автокредитования мы сейчас находимся на отметке около 70% от довоенного уровня. Но, если анализировать объем выданных автокредитов, то на сегодняшний день он уже больше, чем был до войны. Мы видим положительную динамику. В 2024 году уровень кредитных продаж рос быстрее рынка. Рынок автомобилей вырос на 10%, а рынок кредитования — на 40%. Это говорит о том, что банки и клиенты адаптируются к текущим условиям и находят компромиссы с точки зрения стоимости кредитования и качества клиентского профайла.

Отмечаем увеличение объемов кредитования покупки подержанных автомобилей. В этом направлении мы активно сотрудничаем с партнерами, вместе создавая такие продукты, которые удобны для наших клиентов.

Мы продолжаем расти в автокредитовании и, в частности, инвестировать в процессы. Недавно, например, мы выдали кредит на новый автомобиль за 18 минут. С учетом необходимости поставить приобретенный автомобиль на учет, клиент может выехать из автосалона на новом авто за 2,5 часа. Это все еще единичные случаи, но мы движемся в этом направлении. Если говорить о средних показателях, то время ожидания решения банка сократилось вдвое — до 5 часов 50 мин.

Наша идея — автомобиль не должен быть чем-то недостижимым. И мы, как один из лидеров рынка, будем способствовать этому всеми доступными путями.

Первый Automotive Day для представителей автомобильного бизнеса в Креди Агриколь

Какое будущее у потребительского кредитования в Украине? Где вы видите место Креди Агриколь в этом сегменте? Как будете добиваться желаемого?

— Ощутимее всего война повлияла именно на портфели потребительского кредитования, если говорить именно о розничных кредитах. После начала полномасштабной войны банки стали более взвешенными в риск-менеджменте. Потребительское кредитование возобновляется, хотя до довоенных объемов еще далеко. По состоянию на март 2025 года в Креди Агриколь объемы беззалогового потребительского кредитования составляют около 30% от довоенного уровня.

Сейчас у нас одни из самых доступных по цене условия потребительского кредитования. Наша стратегия в этом сегменте предполагает создание прозрачных условий без скрытых платежей. Но при этом они одни из самых дешевых.

Сегмент наших клиентов тяготеет ближе к премиальному, проектному финансированию. Средний чек наших потребительских кредитов выше, чем в целом по рынку.

Стратегия дальнейшего развития Креди Агриколь предусматривает продолжение развития автокредитования и восстановление сегмента потребительского кредитования. А еще этим летом мы планируем запустить новую кредитную карту, которая будет полностью digital и с очень привлекательными условиями.

Вопрос развития ипотечного кредитования традиционно сложный для Украины. Вместе с тем восстановление страны невозможно представить без кредитования строительства. Где вы видите место Креди Агриколь в этом процессе?

— В этом сегменте мы движемся немного медленнее. По программам ипотеки на сегодняшний день мы работаем преимущественно с существующими клиентами, чтобы поддержать их. Вместе с тем, мы уже готовимся к послевоенному периоду, понимая, что ипотека должна быть очень важным продуктом на рынке Украины, учитывая разрушения, которые происходят вокруг нас каждый день.

Премиальный банкинг: насколько это актуально и почему?

— Премиальный банкинг — это наша сильная сторона. Наш подход в работе можно описать как "100% Digital, 100% Human". Мы классический банк, который имеет 140 лет истории в мире и верит в необходимость и ценность человеческих отношений. Мы делаем 100% Digital, чтобы простые процессы были доступны клиенту онлайн. При этом когда клиенту нужен не искусственный интеллект, а именно человеческая вовлеченность и консультация, это точно существует в премиальном банкинге.

Во время войны мы еще больше сфокусировались на Family банкинге, что очень удобно для клиентов. Когда портфельный менеджер знает семью, он может предоставлять намного более полезные советы и продукты. В рамках нашего флагманского пакета Sommelier клиентам мы предлагаем: персональное сопровождение премиум-менеджера, партнерство с банками Группы в Европе, выгодные депозиты, индивидуальные банковские сейфы, программы лояльности, дистанционный банкинг и т.д.

Мы регулярно получаем признание рынка в сегменте премиального банкинга. Это происходит в том числе и потому, что мы инвестируем в длительные отношения с клиентами. А это одна из самых больших ценностей для премиальных клиентов.

О стандартах работы и людях Креди Агриколь

Креди Агриколь — один из самых устойчивых банков Украины по разным рейтингам. Таких результатов невозможно добиться без коллектива профессионалов. Расскажите о людях и о том, что их держит и мотивирует!

— Мы — человекоцентрический банк: сотрудники и клиенты — это основное для группы Креди Агриколь. В двух словах этого не расскажешь, но когда человек попадает в Креди Агриколь, сразу понимает: это его среда и ценности или нет. Мы ценим профессионалов. В стратегии банка предусмотрено, что на ключевые руководящие должности выращиваем наших сотрудников. У нас есть свои программы для обучения, роста и развития сотрудников в Украине: Агрошкола, Proximity University, Managerial School. Они помогают коллегам развивать профессиональные навыки и строить карьеру в банке в Украине. Также есть практика обмена опытом с международной Группой. Некоторые наши сотрудники переезжают в другие страны работать в рамках группы.

У нас в банке средний employee journey составляет 8 лет, что является хорошим показателем для банковского сектора в Украине. В рамках Группы этот показатель даже выше. Я, например, работаю десять лет в Креди Агриколь и это самый маленький срок, если говорить о банкирах в рамках нашей группы. К примеру, наш председатель правления Карлос де Корду работает в Группе более 40 лет. В банке и в группе культивируются ценности уважения, открытости и равенства, мы создаем среду, в которой каждый сотрудник хочет развиваться на перспективу. Поэтому люди здесь остаются надолго.

Например, руководитель отделения банка — это ключевой человек, имеющий непосредственный контакт с клиентами. Поэтому мы открыты для делегирования полномочий на местах, чтобы руководители отделениями могли самостоятельно принимать необходимые решения. В начале войны таких случаев было очень много. И люди чувствуют эту культуру доверия, царящую в банке. Мы живем и работаем как большая дружная семья Креди Агриколь.

Второе, что мотивирует людей, — это клиенты. Мы инвестируем время и усилия в долгосрочные партнерские отношения с клиентами. И когда такие отношения уже выстроены, это мотивирует сотрудников оставаться в компании.

Мы поддерживаем наших людей в любой ситуации: оказавшихся на оккупированных территориях, тех, кто служит в ВСУ, кто выехал за границу. В период постоянных вызовов банк продолжает заботиться о благосостоянии команды, развивая социальные гарантии, в том числе медицинское страхование и страхование жизни, оказывая целевую финансовую помощь.

Я горжусь такими вещами. Банк и международная группа делают многое для общества в Украине, клиентов и для своей команды. Группа оставляет прибыль в Украине для финансирования предстоящего восстановления, сознательно отказавшись от возможности выводить дивиденды за границу.

Креди Агриколь имеет 140-летнюю историю в мире и представлен в 46 странах. В какой-то момент роста стало понятно, что это уже не только о бизнесе, но и о людях. Это также отражается в структуре собственности группы Креди Агриколь. Ее владельцы — это 11,8 миллионов акционеров, каждый акционер — один голос. Это принципы демократии в действии. Это о Креди Агриколь. Это то, что развивает культуру как в глобальной группе, так и в украинском банке.

Сотрудники головного офиса Креди Агриколь на День вышиванки 2025 года

Хотя в Украине продолжается полномасштабная война, которая разрушает любые планы, но все же в день рождения принято загадывать желания.

— Самое заветное желание всех украинцев сегодня — чтобы закончилась война. Мы искренне верим в это, поэтому руководство Группы приняло стратегическое решение оставаться в Украине и быть значимым участником восстановления экономики.