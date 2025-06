Ми реінвестуємо прибуток в економіку України і прагнемо бути вагомим учасником її відновлення — Олександр Куркін, Креді Агріколь Банк

Про підсумки роботи Креді Агріколь Банку в Україні від початку повномасштабної війни та плани на майбутнє, про напрями подальшого розвитку, а також про стандарти роботи і людей, на яких все тримається, delo.ua поговорило з членом правління, директором з проксіміті банкінгу та мережі Креді Агріколь Банку Олександром Куркіним.

Про підсумки і плани на майбутнє

Креді Агріколь Банку цьогоріч у травні виповнилося 32 роки. А французька Група Креді Агріколь нещодавно відзначила 140 років. З якими результатами український банк входить у новий рік свого життя?

— Результати хороші. По-перше, ми тут, в Україні. Для іноземного інвестора залишатися в Україні під час війни — це відповідальне рішення. Ще від початку повномасштабного вторгнення наша Група швидко визначила своє бачення й офіційно прокомунікувала рішення працювати в Україні.

З погляду фінансових результатів у нас все добре. Торік банк заробив 4,1 млрд гривень прибутку, що дає нам можливість бути у топ-10 найбільших платників податку у своїй галузі та розвиватися у стратегічних для нас бізнес-напрямах. Зокрема, в автокредитуванні ми утримуємо свої лідерські позиції з часткою ринку майже у 30%.

Загалом Креді Агріколь — це про людей. Один із результатів нашої діяльності — ми зберегли команду, а це майже 2200 співробітників. Жодних скорочень, навпаки, ми знайшли роботу для співробітників, які виїхали з окупованих територій, та постійно покращуємо соціальні гарантії й можливості для кар’єрного зростання.

Щодо роботи наших відділень, то ми тимчасово закрили лише ті, які на окупованій території. І навіть відкрили велике флагманське відділення у Києві. Я скажу, що непросто відкривати відділення навіть у мирний час, а під час війни — це певний виклик. Особистий контакт із клієнтами залишається для нас надзвичайно важливим, тому ми розвиваємо нашу мережу, щоб кожен клієнт міг звернутися до менеджера банку. Багато клієнтів цінують саме це.

Тож у свій наступний рік банк входить з гарними бізнес-результатами і зі зрозумілою стратегією розвитку — ми прагнемо брати участь у відновленні країни.

Відкриття найбільшого відділення Креді Агріколь у Києві в бізнес-центрі «Сан-Франциско»

Як війна змінила Креді Агріколь і як банк своєю чергою впливає на економіку та суспільство?

— Креді Агріколь дотримується людиноцентричного підходу, тож ми розвиваємося у відповідь на зміну потреб клієнтів та нашої команди. Так, у наших клієнтів, які вимушені переїжджати у межах України чи за кордон, з’являються нові очікування від нас, зокрема щодо дистанційних послуг. Тому за останні три роки ми значно пришвидшили розвиток наших диджитал-сервісів. Сьогодні стати клієнтом Креді Агріколь можна онлайн за лічені хвилини та скористатися послугою доставки картки, яка діє у понад 220 країнах.

Водночас ми забезпечили безперебійну діяльність своїх відділень, зробили значно більше, ніж того вимагає регулятор. Наші відділення обладнані батареями та електрогенераторами, а це означає, що ми готові обслуговувати клієнтів під час блекаутів, хоча, сподіваємося, що цей сценарій не реалізується.

Також ми маємо декілька каналів зв’язку та створили третій центр оброблення даних у хмарі з повним резервним копіюванням своїх даних. Ми стали першими серед банків глобальної групи Креді Агріколь, хто наважився на це, а група працює у 46 країнах. І це одна з суттєвих змін, що відбулися в роботі банку від початку повномасштабної війни.

Щодо того, як банк впливає на економіку та суспільство, то наша стратегія AIR 2028: Aim is to Invest in Recovery якнайкраще відповідає на це питання. Ми прагнемо інвестувати в Україну та підтримувати її відновлення. Ми інвестуємо в економіку через підтримку бізнес-клієнтів, у відновлення попиту — через доступне споживче кредитування, у довкілля — через розвиток сталих практик, у відновлення людського капіталу — через благодійність та підтримку медичної сфери.

Разом із партнерами ми робимо продукти, що максимально доступні для клієнтів. Як результат у першому кварталі кредитний портфель фізичних осіб та ФОПів у порівнянні з попереднім роком збільшився на 33%, переважно завдяки автокредитуванню та залученню ІТ-фахівців на обслуговування.

Щодо того, як банк впливає на економіку та суспільство, то наша стратегія AIR 2028: Aim is to Invest in Recovery якнайкраще відповідає на це питання. Ми прагнемо інвестувати в Україну та підтримувати її відновлення.

Ми співпрацюємо з ЄБРР та МФК для фінансування критично важливих галузей України, зокрема і сільського господарства. Наразі ми підписали з ними угоди приблизно на 240 мільйонів євро задля фінансування української економіки.

Прикладом того, як банк інвестує у відновлення нації, є наші ініціативи у межах програми КСВ We Care! Від початку повномасштабної війни банк та Група вже спрямували 170 млн гривень на підтримку тих, хто цього потребує найбільше.

Яка роль міжнародної Групи у відновленні України?

— Вона проявляється у конкретних діях. Група ухвалила принципове рішення, що прибуток банку в Україні під час війни залишається тут. Минулого року ми спрямували його у капітал банку, зокрема для того, щоб мати можливість збільшити об’єми фінансування економіки України.

Група Креді Агріколь підтримує суспільство. Серед 20 благодійних ініціатив банку у 2024 році наймасштабнішою стало створення блоку інтенсивної терапії у Київському перинатальному центрі. Проєкт вартістю 45 млн гривень передбачав капітальний ремонт приміщення та закупівлю 130 одиниць сучасного медичного обладнання. Він реалізований саме завдяки підтримці Групи.

У 2025 році голова правління Credit Agricole S.A. утретє відвідав Київ під час війни. І це ще одне свідчення того, що Україна є важливою складовою європейської стратегії Групи.

На яких бізнес-напрямах ви будете фокусуватися у подальшому?

— Ми розвиваємось на ринку України як універсальний банк, покриваючи всі сегменти клієнтів і території.

Стратегія AIR 2028, зокрема, передбачає три напрями розвитку банку в межах індустріального підходу. Перша індустрія, яку ми покриваємо фінансуванням, — агробізнес, де ми є вагомим гравцем. Два роки поспіль банк перемагає у номінації «Банк року в агро» за версією ділового журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» та Delo.ua. Ми обслуговуємо всі сегменти агроіндустрії: маленькі фермерські господарства, середній бізнес та великі міжнародні агрокомпанії.

Друга — автомобільна індустрія. І тут ми традиційно серед лідерів за об’ємами кредитування. Ми кредитуємо купівлю авто, зокрема з пробігом, підтримуємо автодилерів, які продають ці автомобілі, обслуговуємо автоімпортерів, які доставляють авто в Україну.

Третій сектор — IT. Свої ресурси у цьому сегменті ми спрямовуємо на підтримку, взаємодію, покращення і розбудову відносин з усією індустрією. IT-індустрія для нас сьогодні починається з університетів. Ми є партнерами університетів, які випускають найбільше ІТ-спеціалістів, зокрема Запорізької та Львівської політехніки. Організовуємо різноманітні змагання, хакатони та підтримуємо талановитих студентів, зокрема, підвищеними стипендіями. Також співпрацюємо з великими ІТ-компаніями як в Україні, так і за кордоном, зокрема, допомагаємо їм відкривати рахунки у різних країнах. Підтримуємо розвиток ІТ-ком’юніті через партнерство з основними ІТ-кластерами у різних регіонах України: Lviv IT Cluster, IT Dnipro Community, Kharkiv IT Cluster, Івано-Франківський ІТ Кластер та Асоціація IT Ukraine. Разом з Diia.City Union проводимо зустрічі для айтівців, на які запрошуємо успішних цікавих спікерів.

Це ми називаємо стратегічним індустріальним підходом, коли не лише залучаємо клієнтів на обслуговування, а й намагаємося впливати загалом на розвиток індустрії.

Запуск проєкту для IT-клієнтів «Код довіри»

У 2024 році банк запустив стратегічний проєкт для IT-клієнтів «Код довіри». Що він передбачає і на який результат ви розраховуєте?

— Цей проєкт спрямований на розвиток ІТ-індустрії. Тут ми поєднали два компоненти: код — головний інструмент ІТ-індустрії, основа, на якій створюється кожен ІТ-продукт, та довіру — фундамент будь-яких банківських відносин, ключова цінність для клієнта.

Конкуренція у банківських продуктах нині йде переважно за сервіс і функціональність, а не за ціну. Вже немає простору, щоб гратися ціною. Тож банк будує відносини з клієнтами, дає їм європейського рівня сервіс та відчуття надійності. У межах проєкту «Код довіри» під час війни ми запустили новий інтернет-банк саме для ІТ-фахівців, зокрема для клієнтів-ФОПів.

Крім того, ми пропонуємо спеціальні тарифні пакети для обслуговування IT-підприємців: Sommelier IT, La Force IT та Voyage IT. Ми розуміємо, що за кожним підприємцем стоять не тільки потреби бізнесу, але й особисті потреби. Наші тарифні пакети поєднують ефективні фінансові рішення для бізнес-діяльності, як-от вигідний тариф на продаж валюти, а також корисні сервіси для задоволення індивідуальних потреб клієнтів: доступ до бізнес-зал Mastercard, сервіс Fast Line в аеропортах, персональний супровід преміумменеджера, вигідні депозити, індивідуальні банківські сейфи, набір інструментів для інвестицій. Міжнародна група Credit Agricole представлена у 46 країнах і має у своїй структурі, зокрема, компанію з управління активами Amundi та підрозділ Private banking Indosuez Wealth Management, що допомагають клієнтам працювати з капіталом і за кордоном.

CEO Talks захід для ІT-фахівців у диджитал-просторі Креді Агріколь

Про напрями подальшого розвитку

Креді Агріколь — традиційно один із лідерів автокредитування в Україні. Складається враження, що українці почали частіше купувати автомобілі — чи це так?

— Поки що ринок автокредитування не відновився до довоєнного рівня. З погляду кількості проданих автомобілів на ринку автокредитування ми перебуваємо на позначці приблизно 70% від довоєнного рівня. Та якщо аналізувати об’єм виданих автокредитів, то він уже більший, ніж був до війни. Ми бачимо позитивну динаміку. У 2024 році рівень кредитних продажів зростав швидше, ніж ринок. Ринок автомобілів виріс на 10%, а ринок кредитування — на 40%. Це свідчить про те, що банки та клієнти адаптуються до поточних умов і знаходять компроміси щодо вартості кредитування та якості клієнтського профайлу.

Відзначаємо збільшення об’ємів кредитування купівлі вживаних автомобілів. У цьому напрямі ми активно співпрацюємо з партнерами, разом створюючи такі продукти, які є зручними для наших клієнтів.

Ми продовжуємо зростати в автокредитуванні та, зокрема, інвестувати у процеси. Нещодавно, до прикладу, ми видали кредит на новий автомобіль за 18 хвилин. З урахуванням необхідності поставити придбаний автомобіль на облік, клієнт може виїхати з автосалону на новому авто за 2,5 години. Це все ще поодинокі випадки, але ми рухаємося в цьому напрямі. Якщо говорити про середні показники, то час очікування рішення банку скоротився вдвічі — до 5 годин 50 хвилин.

Наша ідея — автомобіль не має бути чимось недосяжним. І ми як один із лідерів ринку будемо сприяти цьому всіма доступними шляхами.

Перший Automotive Day для представників автомобільного бізнесу в Креді Агріколь

Яке майбутнє у споживчого кредитування в Україні? Де ви бачите місце Креді Агріколь у цьому сегменті? Як будете досягати бажаного?

— Найвідчутніше війна вплинула на портфелі споживчого кредитування, якщо говорити саме про роздрібні кредити. Після початку повномасштабної війни банки стали більш зваженими у ризик-менеджменті. Наразі споживче кредитування відновлюється, хоча до довоєнних об’ємів ще далеко. Станом на березень 2025 року в Креді Агріколь об’єми беззаставного споживчого кредитування становлять приблизно 30% від довоєнного рівня.

Натепер у нас одні із найдоступніших за ціною умови споживчого кредитування. Наша стратегія в цьому сегменті передбачає створення прозорих умов, без прихованих платежів. Але при цьому вони одні з найдешевших.

Сегмент наших клієнтів тяжіє до преміального, проєктного фінансування. Середній чек наших споживчих кредитів вищий, ніж загалом по ринку.

Стратегія подальшого зростання Креді Агріколь передбачає продовження розвитку напряму автокредитування та відновлення сегмента споживчого кредитування. А ще цього літа ми плануємо запустити нову кредитну картку, яка буде повністю digital і з дуже привабливими умовами.

Питання розвитку іпотечного кредитування традиційно складне для України. Водночас велику відбудову країни неможливо уявити без кредитування будівництва. Де ви бачите місце Креді Агріколь у цьому процесі?

— У цьому сегменті ми рухаємось трохи повільніше. За програмами іпотеки ми працюємо переважно з наявними клієнтами, щоб підтримати їх. Водночас ми вже готуємось до післявоєнного періоду, розуміючи, що іпотека має бути дуже важливим продуктом на ринку України, враховуючи руйнування, які відбуваються щодня.

Преміальний банкінг: наскільки це на часі і чому?

— Преміальний банкінг — це наша сильна сторона. Наш підхід у роботі можна описати як «100% Digital, 100% Human». Ми класичний банк, який має 140 років історії та який вірить у необхідність і цінність людських відносин. Ми робимо 100% Digital, щоб прості процеси були доступні клієнту онлайн. При цьому коли клієнту потрібен не штучний інтелект, а саме людська залученість і консультація, це точно існує у преміальному банкінгу.

Під час війни ми ще більше сфокусувалися на Family-банкінгу, що дуже зручно для клієнтів. Коли портфельний менеджер знає родину, він може надавати набагато корисніші поради та продукти. У межах нашого флагманського пакета Sommelier ми пропонуємо клієнтам: персональний супровід преміумменеджера, партнерство з банками Групи у Європі, вигідні депозити, індивідуальні банківські сейфи, програми лояльності, дистанційний банкінг тощо.

Ми регулярно отримуємо визнання ринку в сегменті преміального банкінгу. Це відбувається, зокрема, й тому, що ми інвестуємо у довготривалі відносини з клієнтами. А це одна із найбільших цінностей для преміальних клієнтів.

Про стандарти роботи і людей Креді Агріколь

Креді Агріколь — один із найстійкіших банків України згідно з різними рейтингами. Таких результатів неможливо досягти без колективу професіоналів. Розкажіть про людей і про те, що їх тримає і мотивує.

— Ми людиноцентричний банк: співробітники і клієнти — це основне для Групи Креді Агріколь. Двома словами цього не розкажеш, але коли людина потрапляє у Креді Агріколь, одразу розуміє: це її середовище та цінності чи ні. Ми цінуємо професіоналів. У стратегії банку передбачено, що на ключові керівні посади ми вирощуємо наших співробітників. У нас є власні програми для навчання, зростання і розвитку співробітників в Україні: Агрошкола, Proximity University, Managerial School. Вони допомагають колегам розвивати професійні навички та будувати кар’єру в банку в Україні. Також маємо практику обміну досвідом з міжнародною Групою. Деякі наші співробітники переїжджають в інші країни працювати у межах Групи.

У нашому банку середній employee journey становить вісім років, що є гарним показником для банківського сектору в Україні. У межах Групи цей показник навіть вищий. Я, наприклад, працюю десять років у Креді Агріколь, і це найменший строк, якщо говорити про банкірів у межах нашої Групи. До прикладу, наш голова правління Карлос де Корду працює у Групі понад 40 років. У банку та у Групі культивуються такі цінності, як повага, відкритість та рівність, ми створюємо середовище, в якому кожен співробітник хоче розвиватися на перспективу. Тому люди тут залишаються надовго.

Наприклад, керівник відділення банку — це ключова людина, яка має безпосередній контакт із клієнтами. Тому ми відкриті до делегування повноважень на місцях, щоб керівники відділень могли самостійно ухвалювати рішення. На початку війни таких випадків було дуже багато. І люди відчувають цю культуру довіри, яка панує в банку. Ми живемо і працюємо як велика дружня родина Креді Агріколь.

Друге, що мотивує людей, це клієнти. Ми інвестуємо час і зусилля у довгострокові партнерські відносини з клієнтами. І коли такі відносини вже побудовані, це мотивує співробітників залишатися у компанії.

Ми підтримуємо наших людей у будь-якій ситуації: тих, хто опинився на окупованих територіях, хто служить у ЗСУ, хто виїхав за кордон. У період постійних викликів банк продовжує дбати про добробут команди, розвиваючи соціальні гарантії, зокрема, медичне страхування та страхування життя, надаючи цільову фінансову допомогу.

Я пишаюся такими речами. Банк і міжнародна Група роблять багато для суспільства в Україні, клієнтів і для своєї команди. Група залишає прибуток в Україні для фінансування майбутнього відновлення, свідомо відмовившись від можливості виводити дивіденди за кордон.

Креді Агріколь має 140-річну історію у світі і представлений у 46 країнах. У певний момент зростання стало зрозуміло, що це вже не тільки про бізнес, але й про людей. Це відображається також у структурі власності Групи Креді Агріколь. Її власники — це 11,8 мільйонів акціонерів, кожен акціонер — один голос. Це принципи демократії в дії. Це про Креді Агріколь. Це те, що розвиває культуру як у глобальній Групі, так і в українському банку.

Співробітники головного офісу Креді Агріколь на День вишиванки 2025 року

Хоча в Україні триває війна, яка руйнує будь-які плани, та все ж у день народження заведено загадувати бажання. Які плани маєте на наступні декілька років?

— Найзаповітніше бажання всіх українців сьогодні — щоб закінчилась війна. Ми щиро віримо в це, тому керівництво Групи ухвалило стратегічне рішення залишатися в Україні і бути вагомим учасником відновлення економіки.