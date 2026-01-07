ЄБРР надає OTP Leasing кредит у 20 млн євро для підтримки українських підприємців: деталі

Українські підприємці отримали новий потужний інструмент для відновлення та зростання. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав українській компанії OTP Leasing кредит у гривні, еквівалентний 20 мільйонам євро. Ці кошти підуть на підтримку малого та середнього бізнесу, який постраждав від повномасштабного вторгнення РФ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

"Фінансування допоможе зміцнити конкурентоспроможність, стійкість та інклюзивність українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) шляхом розширення доступу до лізингових продуктів у часи обмеженої ліквідності та підвищеної економічної невизначеності", — зазначили в ЄБРР.

Пріоритет – "зелені" технології

Половина виділених коштів призначена спеціально для довгострокових інвестицій у сучасні технології. Це допоможе українським компаніям підтягнути виробництво до норм Європейського Союзу. Підприємці, які інвестують у "зелене" обладнання, зможуть розраховувати на:

технічну допомогу від ЄС у рамках ініціативи EU4Business;

інвестиційні бонуси, що фінансуються Сполученими Штатами;

пільгову відсоткову ставку (субсидія до 10%) від Спеціального фонду ЄБРР.

Підтримка вразливих груп та ветеранів

Програма має важливу соціальну складову. Окремі стимули передбачені для бізнесів, які найбільше відчули наслідки війни:

підтримка підприємств, що реінтегрують захисників або створені переселенцями;

допомога компаніям, чиї активи були пошкоджені або які переїхали з зони бойових дій;

додаткові переваги для бізнесів, очолюваних жінками, молоддю або особами з інвалідністю.

Надійне партнерство

OTP Leasing — лідер українського ринку лізингу та багаторічний партнер ЄБРР. Компанія забезпечує управління автопарками та фінансовий лізинг по всій країні. Як дочірня структура потужної банківської групи OTP (Угорщина), вона гарантує стабільність фінансування навіть у кризових умовах.

З початку 2022 року ЄБРР інвестував в Україну вже понад 9,1 мільярда євро. Новий кредит — це черговий крок до того, щоб український приватний сектор залишався конкурентоспроможним, стійким та готовим до майбутньої відбудови.

Нагадаємо, у грудні 2025 року ЄБРР надав "ПроКредит Банку" позику в розмірі 20 мільйонів євро. Ця позика, що буде надана у національній валюті, збільшить середньострокове кредитування українських приватних мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в умовах війни.