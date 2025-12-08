Черкаси отримають від ЄБРР 16 млн євро позики на оновлення тролейбусного парку міста

Місто Черкаси отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) позику у розмірі 16 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на кардинальне оновлення тролейбусного парку та модернізацію міської інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Ця інвестиція є ключовою для зміцнення сталої міської мобільності та забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту, незважаючи на виклики воєнного часу в Україні.

Кредит, що має повну гарантію міста, буде доповнений інвестиційним грантом до 4 мільйонів євро зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР. Крім того, проєкт отримає часткове покриття ризику в рамках Програми Європейського Союзу (UIF MIIR). Це фінансування є вагомим внеском у "зелений" перехід та підвищення економічної стійкості України, підтримуючи екологічну міську інфраструктуру, енергоефективність та трансфер "зелених" технологій.

Завдяки фінансуванню, комунальне підприємство "Черкасиелектротранс" зможе:

розширити автопарк новими низькопідлоговими тролейбусами;

модернізувати депо та супутню інфраструктуру;

розширити та реконструювати три ключові тролейбусні маршрути.

Цей проєкт реалізується в рамках Рамкової програми ЄБРР, спрямованої на захист основних муніципальних послуг під час війни. Він не лише покращить мобільність мешканців, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але й значно зменшить викиди забруднюючих речовин, сприяючи покращенню якості повітря. Проєкт класифікується як 100% "зелене" фінансування відповідно до цілей Паризької угоди.

Важливим елементом є сприяння інклюзії та гендерній рівності. Фінансування забезпечить кращу доступність транспорту для пасажирів з обмеженою мобільністю, а також підтримає програму "Вона керує" (ООН Жінки), яка займатиметься навчанням та сертифікацією жінок і молоді як водіїв тролейбусів.

Інвестуючи в Черкаси, ЄБРР підтверджує свою підтримку життєво важливих послуг, зміцнення стійкості та просування "зеленого" переходу України у часи безпрецедентних викликів. Загалом, з 2022 року ЄБРР виділив понад 8,5 мільярда євро на підтримку України у сферах енергетики, інфраструктури, продовольчої безпеки та приватного сектору.

