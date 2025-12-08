Запланована подія 2

Черкассы получат от ЕБРР 16 млн евро ссуды на обновление троллейбусного парка города

троллейбус
Черкассы смогут обновить троллейбусный парк / Википедия

Город Черкассы получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) ссуду в размере 16 миллионов евро. Денежные средства будут направлены на кардинальное обновление троллейбусного парка и модернизацию городской инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Эта инвестиция ключевая для укрепления устойчивой городской мобильности и обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта, несмотря на вызовы военного времени в Украине.

Кредит с полной гарантией города будет дополнен инвестиционным грантом до 4 миллионов евро из Специального фонда акционеров ЕБРР. Кроме того, проект получит частичное покрытие риска в рамках Программы Европейского Союза (UIF MIIR). Это финансирование является весомым вкладом в "зеленый" переход и повышение экономической устойчивости Украины, поддерживая экологическую городскую инфраструктуру, энергоэффективность и трансфер "зеленых" технологий.

Благодаря финансированию, коммунальное предприятие "Черкассыэлектротранс" сможет:

  • расширить автопарк новыми низкопольными троллейбусами;
  • модернизировать депо и сопутствующую инфраструктуру;
  • расширить и реконструировать три ключевых троллейбусных маршрута.

Этот проект реализуется в рамках Рамочной программы ЕБРР, направленной на защиту основных муниципальных услуг во время войны. Он не только улучшит мобильность жителей, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), но и значительно уменьшит выбросы загрязняющих веществ, способствуя улучшению качества воздуха. Проект классифицируется как 100% "зеленое" финансирование в соответствии с целями Парижского соглашения.

Важным элементом является содействие инклюзии и гендерному равенству. Финансирование обеспечит лучшую доступность транспорта для пассажиров с ограниченной мобильностью, а также поддержит программу "Она управляет" (ООН Женщины), которая будет заниматься обучением и сертификацией женщин и молодежи как водителей троллейбусов.

Инвестируя в Черкассы, ЕБРР подтверждает свою поддержку жизненно важных услуг, укрепление устойчивости и продвижение "зеленого" перехода Украины во времена беспрецедентных вызовов. В целом с 2022 года ЕБРР выделил более 8,5 миллиарда евро на поддержку Украины в сферах энергетики, инфраструктуры, продовольственной безопасности и частного сектора.

Напомним, в начале декабря ЕБРР предоставила в новую грантию Креди Агриколь Банку ( Credit Agricole Ukraine ) на сумму 150 миллионов евро.

Автор:
Татьяна Ковальчук