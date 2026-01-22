Запланована подія 2

ЄБРР інвестує $20 мільйонів в українську платформу для вивчення мов Preply: на що спрямують кошти

дівчина, ноутбук, навчання
ЄБРР інвестує мільони в українську платформу для вивчення мов. / Freepik

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про інвестицію у розмірі 20 мільйонів доларів в українську платформу Preply. Ця угода підкреслює зобов'язання фінустанови підтримувати інновації в приватному секторі України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

На що спрямують кошти?

Preply — це глобальний майданчик для вивчення понад 90 мов, який об’єднує мільйони учнів та понад 100 000 репетиторів з усього світу. Отримані кошти стануть потужною підтримкою для розвитку компанії саме в Україні. Зокрема, інвестиції спрямують на дослідження, розробки та впровадження штучного інтелекту, що зробить навчання ще більш персоналізованим та ефективним.

"Підтримуючи Preply, ЄБРР зміцнює інноваційну екосистему України, підтримує створення високоцінних робочих місць і дає змогу вітчизняному технологічному лідеру конкурувати на світовому ринку", – прокоментував Хольгер Мюнт, директор ЄБРР з телекомунікацій, медіа та технологій.

Чому ця угода важлива?

Інвестиції ЄБРР — це потужний сигнал для інших гравців. Банк допомагає зберегти статус України як глобального центру технологічних талантів та створює високооплачувані робочі місця.

За словами Мюнта, фінансування допоможе Preply продовжувати впроваджувати інновації на базі штучного інтелекту, створювати можливості для розвитку передових технологій в Україні та "допомагати людям у всьому світі спілкуватися, належати до спільноти, досягати успіху та, зрештою, розвиватися у своєму житті".

ЄБРР — надійний партнер України

Варто зазначити, що ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором у нашій державі. З 2022 року банк уже інвестував понад 8,5 мільярда євро, підтримуючи не лише енергетику та інфраструктуру, а й приватний сектор, який є двигуном економічного відновлення.

Нагадаємо, у січні ЄБРР надав українській компанії OTP Leasing кредит у гривні, еквівалентний 20 мільйонам євро. Ці кошти підуть на підтримку малого та середнього бізнесу, який постраждав від повномасштабного вторгнення РФ. 

Автор:
Тетяна Ковальчук