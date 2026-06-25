Україна отримає понад €375 млн на відновлення енергетики: які країни дали гроші

У польському місті Ґданськ відбулося засідання четверте засідання Координаційної групи з питань енергетичної підтримки України G7+, або так званий "енергетичного Рамштайну", під час якого міжнародні партнери погодили надання фінансової допомоги для українського енергетичного сектору у розмірі щонайменше €375 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Гроші спрямують на ремонтні роботи на критичних об’єктах, їхній технічний захист та стабільне забезпечення жителів України електроенергією.

За результатами переговорів фінансову підтримку розподілили наступним чином:

Сполучені Штати Америки надають $175 млн;

Швеція виділяє €137 млн;

Норвегія спрямовує €77 млн;

Литва перераховує €4 млн;

Естонія виділяє €2,13 млн;

Ісландія надає 550 тис. євро.

Отримані кошти дозволять закупити необхідне обладнання для ліквідації наслідків обстрілів та підтримати стабільну роботу української енергосистеми.

Пріоритети України

Міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання наголосив, що Україна вже четвертий рік поспіль перебуває під постійними атаками ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 6 тисяч атак на енергетичну систему.

Він також окреслив плани розвитку галузі. За словами міністра, завдання на 2026–2027 роки поєднують збереження внутрішньої стабільності та поглиблення європейської інтеграції.

"Наші пріоритети на 2026–2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору: захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації, закачування газу до підземних сховищ та розвиток міждержавних інтерконекторів", — зазначив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що український енергосектор потребує понад 650 млн євро додаткового фінансування для підготовки до наступного опалювального сезону. Без нових внесків міжнародних партнерів реалізація частини проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури може зупинитися.