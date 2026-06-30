Україна закупила бананів на 110 мільйонів доларів з початку року

Протягом січня-травня 2026 року Україна імпортувала 107,3 тис. тонн бананів та плантайнів. Загальна вартість закупленої за кордоном продукції склала $110 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroTimes.

Головним партнером для українських імпортерів залишається Латинська Америка:

Еквадор — традиційний лідер поставок, на якого припадає 73,1% від загального обсягу імпорту;

— традиційний лідер поставок, на якого припадає від загального обсягу імпорту; Колумбія — забезпечила 11,1% ринку;

— забезпечила ринку; Коста-Рика — зайняла частку в 8,7%. Решта обсягів надійшла з інших країн-виробників.

Банани впевнено утримують статус одного з найпопулярніших імпортних фруктових позицій в Україні. Цьому сприяють цілорічний стабільний попит з боку споживачів та налагоджені канали регулярних поставок.

Для порівняння, за весь 12-місячний період 2025 року Україна закупила за кордоном 223,8 тис. тонн бананів на загальну суму $231,4 млн.

Поточні темпи закупок за перші п'ять місяців свідчать: якщо динаміка збережеться, річні показники 2026 року мають усі шанси наздогнати або навіть дещо перевищити минулорічні результати.

Нагадаємо, попри глобальне потепління, українські зими залишаються надто суворими для того, щоб вирощувати лимони чи банани у промислових масштабах. Основною причиною, чому екзотичні культури не стануть частиною нашого промислового агросектору, є критичні зимові температури.