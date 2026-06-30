Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

51,17

+0,04

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина закупила бананов на 110 миллионов долларов с начала года

бананы
Украина импортировала бананов на $110 млн за пять месяцев / Depositphotos

В январе-мае 2026 года Украина импортировала 107,3 тыс. тонн бананов и плантайнов. Общая стоимость закупленной за границей продукции составила $110 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AgroTimes.

Главным партнером для украинских импортеров остается Латинская Америка:

  • Эквадор – традиционный лидер поставок, на которого приходится 73,1% от общего объема импорта;
  • Колумбия – обеспечила 11,1% рынка;
  • Коста-Рика - заняла долю в 8,7%. Остальные объемы поступили из других стран-производителей.

Бананы уверенно удерживают статус одной из самых популярных импортных фруктовых позиций в Украине. Этому способствуют круглогодичный стабильный спрос со стороны потребителей и отлаженные каналы регулярных поставок.

Для сравнения, за весь 12-месячный период в 2025 году Украина закупила за границей 223,8 тыс. тонн бананов на общую сумму $231,4 млн.

Текущие темпы закупок за первые пять месяцев свидетельствуют: если динамика сохранится, годовые показатели 2026 имеют все шансы догнать или даже несколько превысить прошлогодние результаты.

Напомним, несмотря на глобальное потепление, украинские зимы остаются слишком суровыми для того, чтобы выращивать лимоны или бананы в промышленных масштабах. Основной причиной, почему экзотические культуры не станут частью нашего промышленного агросектора, критические зимние температуры.

Автор:
Татьяна Бессараб