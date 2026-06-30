Украина закупила бананов на 110 миллионов долларов с начала года

В январе-мае 2026 года Украина импортировала 107,3 тыс. тонн бананов и плантайнов. Общая стоимость закупленной за границей продукции составила $110 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AgroTimes.

Главным партнером для украинских импортеров остается Латинская Америка:

Эквадор – традиционный лидер поставок, на которого приходится 73,1% от общего объема импорта;

– традиционный лидер поставок, на которого приходится от общего объема импорта; Колумбия – обеспечила 11,1% рынка;

– обеспечила рынка; Коста-Рика - заняла долю в 8,7%. Остальные объемы поступили из других стран-производителей.

Бананы уверенно удерживают статус одной из самых популярных импортных фруктовых позиций в Украине. Этому способствуют круглогодичный стабильный спрос со стороны потребителей и отлаженные каналы регулярных поставок.

Для сравнения, за весь 12-месячный период в 2025 году Украина закупила за границей 223,8 тыс. тонн бананов на общую сумму $231,4 млн.

Текущие темпы закупок за первые пять месяцев свидетельствуют: если динамика сохранится, годовые показатели 2026 имеют все шансы догнать или даже несколько превысить прошлогодние результаты.

Напомним, несмотря на глобальное потепление, украинские зимы остаются слишком суровыми для того, чтобы выращивать лимоны или бананы в промышленных масштабах. Основной причиной, почему экзотические культуры не станут частью нашего промышленного агросектора, критические зимние температуры.