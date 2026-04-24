Почему в Украине не будут расти бананы, несмотря на аномальное потепление: ответ ученого

Несмотря на глобальное потепление, украинские зимы остаются слишком суровыми, чтобы выращивать лимоны или бананы в промышленных масштабах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил директор Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Кирияк, информирует "Интерфакс-Украина".

Основной причиной, почему экзотические культуры не станут частью нашего промышленного агросектора, критические зимние температуры.

Несмотря на всеобщее потепление, в Украине ежегодно фиксируются кратковременные, но резкие похолодания до минус 15–19 градусов.

По словам Кирияка, эти температурные "минусы" никуда не исчезнут и дальше. Для цитрусовых или банановых деревьев даже несколько дней такого мороза роковые, что делает их выращивание в открытом грунте невозможным.

За последние два десятилетия сумма эффективных температур в Украине выросла на 48%. Фактически, природа начала бесплатно отдавать аграриям около 1000 градусов дополнительной тепловой энергии.

Это привело к тому, что климат северных регионов страны сегодня соответствует показателям, фиксировавшимся на юге Украины в 40-50-х годах прошлого столетия.

Такие изменения открывают новые возможности для выращивания традиционных культур, но создают иллюзию перехода на тропическую экзотику.

"Природа бесплатно дарит нам практически 1000 градусов дополнительной энергии. В таких параметрах развитие агрокультур возможно, однако при условии обеспечения влагой. С ней ситуация сложная: количество осадков не просто сокращается, меняется сама механика их выпадения", - отметил эксперт.

Напомним, февральские морозы до -30°C нанесли ущерб плодовым деревьям в Николаевской и Черниговской областях. По данным Укргидрометцентра, в абрикосах и вишнях погибли до 10% цветочных почек, а в яблонях и грушах — до 20% лиственных почек.