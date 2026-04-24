Чому в Україні не ростимуть банани попри аномальне потепління: відповідь науковця

Попри глобальне потепління, українські зими залишаються надто суворими для того, щоб вирощувати лимони чи банани у промислових масштабах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрій Кіріяк, інформує "Інтерфакс-Україна".

Основною причиною, чому екзотичні культури не стануть частиною нашого промислового агросектору, є критичні зимові температури.

Попри загальне потепління, в Україні щороку фіксуються короткочасні, але різкі похолодання до мінус 15–19 градусів.

За словами Кіріяка, ці температурні "мінуси" нікуди не зникнуть і надалі. Для цитрусових чи бананових дерев навіть кілька днів такого морозу є фатальними, що робить їхнє вирощування у відкритому ґрунті неможливим.

За останні два десятиліття сума ефективних температур в Україні зросла на вражаючі 48%. Фактично природа почала безкоштовно віддавати аграріям близько 1000 градусів додаткової теплової енергії.

Це призвело до того, що клімат північних регіонів країни сьогодні відповідає показникам, які фіксувалися на півдні України у 40-50-х роках минулого століття.

Такі зміни відкривають нові можливості для вирощування традиційних культур, але створюють ілюзію можливості переходу на тропічну екзотику.

"Природа безкоштовно дарує нам практично 1000 градусів додаткової енергії. В таких параметрах розвиток агрокультур можливий, проте за умови забезпечення вологою. З нею ситуація складна: кількість опадів не просто скорочується, змінюється сама механіка їх випадання", – зазначив експерт.

Нагадаємо, лютневі морози до -30°C завдали шкоди плодовим деревам у Миколаївській та Чернігівській областях. За даними Укргідрометцентру, в абрикосах і вишнях загинуло до 10% квіткових бруньок, а в яблунях і грушах — до 20% листкових бруньок.