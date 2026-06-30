Штучний інтелект для українок: що дала безоплатна освітня програма

Понад 600 українок завершили першу хвилю безоплатної освітньої програми зі штучного інтелекту, яку реалізували ООН Жінки в Україні та AI HOUSE у Києві. Учасниці з громадського сектору, освіти та бізнесу опанували практичні навички роботи з AI, зокрема автоматизацію процесів і створення AI-асистентів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінцифри.

Як жінок в Україні навчають працювати з AI

У Києві відбувся фінал першої хвилі Школи зі штучного інтелекту, яку спільно реалізували ООН Жінки в Україні та AI HOUSE. Безоплатна освітня програма допомогла 662 українкам з різних регіонів опанувати базові та прикладні навички роботи з ШІ для професійного використання.

Організатори отримали понад 1200 заявок з усієї країни. Найбільше учасниць представляли громадський сектор (30%), бізнес і підприємництво (23%) та сферу освіти (22%). Більшість слухачок на старті оцінювали свій рівень знань як початковий або базовий. Після завершення програми 74% відзначили зростання компетенцій у сфері штучного інтелекту, а 80% уже застосовують отримані знання у роботі - для аналізу даних, створення контенту та оптимізації процесів.

Про програму

Навчальна програма складалася з шести онлайн-сесій, практичних завдань і двох AI Labs. Учасниці працювали з промптами, створювали власних AI-асистентів та тестували інструменти для автоматизації робочих процесів під менторством експертів з технологій та освіти.

Фінальна подія об’єднала випускниць і представників галузі. У межах панельної дискусії обговорювали вплив штучного інтелекту на кар’єру, освіту та нові можливості в умовах технологічних змін.

Організатори зазначають, що програма спрямована на розширення доступу жінок до сучасних цифрових навичок і посилення їхньої ролі в розвитку технологічної сфери в Україні. В ООН Жінки в Україні наголошують на важливості інклюзивності в розвитку ШІ та подоланні гендерних бар’єрів у технологічній галузі.

Наразі організатори готують нові тематичні програми для різних професійних напрямів.

Нагадаємо, у мобільний застосунок "Дія" впровадили ШІ-агента на базі моделі Gemini. Розумний асистент отримав можливість не лише консультувати користувачів, а й самостійно виконувати базові завдання, зокрема миттєво сповіщати про штрафи за порушення ПДР та формувати довідки про місце проживання.