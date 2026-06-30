Искусственный интеллект для украинок: что дала бесплатная образовательная программа

Более 600 украинок завершили первую волну бесплатной образовательной программы по искусственному интеллекту, которую реализовали ООН Женщины в Украине и AI HOUSE в Киеве. Участницы из общественного сектора, образования и бизнеса овладели практическими навыками работы с AI, в частности автоматизацию процессов и создание AI-ассистентов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минцифры.

Как женщин в Украине учат работать с AI

В Киеве состоялся финал первой волны Школы по искусственному интеллекту, которую совместно реализовали ООН Женщины в Украине и AI HOUSE. Безвозмездная образовательная программа помогла 662 украинкам из разных регионов овладеть базовыми и прикладными навыками работы с ИИ для профессионального использования.

Организаторы получили более 1200 заявок по всей стране. Больше всего участников представляли общественный сектор (30%), бизнес и предпринимательство (23%) и сферу образования (22%). Большинство слушательниц на старте оценивали свой уровень знаний как начальный или базовый. После завершения программы 74% отметили рост компетенций в сфере искусственного интеллекта, а 80% уже применяют полученные знания в работе для анализа данных, создания контента и оптимизации процессов.

О программе

Учебная программа состояла из шести онлайн-сессий, практических задач и двух AI Labs. Участницы работали с промптами, создавали собственных AI-ассистентов и тестировали инструменты для автоматизации рабочих процессов под менторством экспертов по технологиям и образованию.

Финальное событие объединило выпускниц и представителей отрасли. В рамках панельной дискуссии обсуждалось влияние искусственного интеллекта на карьеру, образование и новые возможности в условиях технологических изменений.

Организаторы отмечают, что программа направлена на расширение доступа женщин к современным цифровым навыкам и усиление их роли в развитии технологической сферы в Украине. В ООН Женщины в Украине отмечают важность инклюзивности в развитии ИИ и преодолении гендерных барьеров в технологической отрасли.

Организаторы готовят новые тематические программы для различных профессиональных направлений.

Напомним, в мобильное приложение "Дія" внедрили ИИ-агента на базе модели Gemini. Умный ассистент получил возможность не только консультировать пользователей, но и самостоятельно выполнять базовые задачи, в частности, мгновенно извещать о штрафах за нарушение ПДД и формировать справки о месте жительства.