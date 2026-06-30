Майже мільйон нових мільйонерів за рік: рекордне зростання багатства у світі

Особисті статки людей у всьому світі у 2025 році зростали найшвидшими темпами за останні роки. Це призвело до появи майже одного мільйона нових доларових мільйонерів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Загальний обсяг особистого багатства на планеті торік збільшився на 10,8%. Це суттєвий стрибок порівняно з показниками 2024 року (4,6%) та 2023 року (4,2%). Головним двигуном такого стрімкого зростання аналітики називають сильні фінансові ринки. За оцінками банку, у 2025 році мільйонерів стало "більше, ніж будь-коли і всюди".

Де найбільше багатіли та у чому проблема

Аналітики UBS дослідили 56 ринків, на які припадає понад 92% світового багатства, та виділили такі тренди:

Лідерство США: майже половину загального приросту забезпечили Сполучені Штати, де статус доларового мільйонера отримали понад 440 000 людей.

Валютний фактор в Європі: в європейських країнах статки у доларовому еквіваленті зростали непропорційно швидко. Це пов'язано насамперед із торішнім знеціненням американського долара щодо євро.

Глибша нерівність: попри зростання середніх показників багатства, соціальний розрив із 2020 року лише посилився. Медіанне багатство, яке точніше відображає рівень життя середнього класу, у більшості країн знизилося. Це свідчить про збільшення прірви між найбагатшими людьми та рештою населення.

Нагадаємо, статки мільйонерів та мільярдерів світу наблизилися до рекордних 100 трильйонів доларів. Світовий капітал заможних людей з інвестиційними активами від 1 мільйона доларів зріс на 9% та досяг рекордної позначки у 98,3 трильйона доларів, причому стрімке зростання акцій технологічних компаній, зокрема у сфері штучного інтелекту, суттєво прискорило збільшення кількості багатіїв на планеті на 2 мільйони людей.