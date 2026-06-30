Почти миллион новых миллионеров в год: рекордный рост богатства в мире

Личное состояние людей во всем мире в 2025 году росло самыми быстрыми темпами за последние годы. Это привело к появлению почти одного миллиона новых долларовых миллионеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Общий объем личного богатства планеты в прошлом году увеличился на 10,8%. Это существенный скачок по сравнению с показателями 2024 (4,6%) и 2023 (4,2%). Главным двигателем столь стремительного роста аналитики называют сильные финансовые рынки. По оценкам банка, в 2025 году миллионеров стало "больше, чем когда-либо и повсюду".

Где больше всего богатели и в чем проблема

Аналитики UBS исследовали 56 рынков, на которые приходится более 92% мирового богатства, и выделили следующие тренды:

Лидерство США: почти половину общего прироста обеспечили Соединенные Штаты, где статус долларового миллионера получил более 440 000 человек.

Валютный фактор в Европе: в европейских странах состояние в долларовом эквиваленте росло непропорционально быстро. Это связано, прежде всего, с прошлогодним обесценением американского доллара по отношению к евро.

Более глубокое неравенство: несмотря на рост средних показателей богатства, социальный разрыв с 2020 года только усилился. Медианное богатство, точнее отражающее уровень жизни среднего класса, в большинстве стран снизилось. Это свидетельствует об увеличении пропасти между богатыми людьми и остальным населением.

Напомним, состояние миллионеров и миллиардеров мира приблизилось к рекордным 100 триллионам долларов. Мировой капитал состоятельных людей с инвестиционными активами от 1 миллиона долларов вырос на 9% и достиг рекордной отметки в 98,3 триллиона долларов, причем стремительный рост акций технологических компаний, в том числе в сфере искусственного интеллекта, существенно ускорил увеличение количества богачей на планете на 2 миллиона человек.