Нацбанк заблокировал работу двух финкомпаний и выписал крупный штраф

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем небанковским финансовым учреждениям. Двум компаниям регулятор временно остановил право на совершение отдельных операций, а еще одну наказал значительным денежным штрафом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление регулятора.

Решение о применении санкций Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 июня 2026 года. Административные акты вступают в силу со дня доведения их до сведения учреждений по электронной или обычной почте в соответствии с профильным законодательством.

Причины наказания и к кому применены меры

По результатам проверок и безвыездного надзора Нацбанк зафиксировал нарушения в работе таких организаций:

ООО "МИР ФИНАНСОВ" и ООО "ФК "УКР-ФИН-ГРУПП": НБУ остановил этим компаниям отдельные виды финансовых операций на срок до 29 июня 2027 года. Регулятор установил, что они вели рисковую деятельность, которая угрожает интересам клиентов и кредиторов. целесообразности.

ООО "ФК "ПФБ КРЕДИТ": компанию оштрафовали на 172 940,00 грн. Санкцию наложили за представление регуляторной отчетности, содержащей недостоверные данные. Фирма обязана уплатить эту сумму в течение одного месяца со дня вступления решения в силу.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк аннулировал лицензию известного ломбарда из-за невыполнения требований. Меру влияния применили к ПО "Ломбард Платинум Клад "Мельничук и Компания" в виде отзыва лицензии, из-за чего финансовое учреждение потеряло право предоставлять средства и банковские металлы в кредит.

Кроме того, НБУ применил санкционное мероприятие к финансовой компании "Медиана Инвест". Из-за выявленных нарушений законодательства регулятор обязал учреждение полностью устранить все недостатки и привести свою деятельность в соответствие с установленными нормами до 6 июля 2026 года.