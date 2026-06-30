Нацбанк заблокував роботу двох фінкомпаній та виписав великий штраф

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ. Двом компаніям регулятор тимчасово зупинив право на здійснення окремих операцій, а ще одну покарав значним грошовим штрафом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву регулятора.

Рішення про застосування санкцій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року. Адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома установ електронною або звичайною поштою відповідно до профільного законодавства.

Причини покарання та до кого застосовано заходи

За результатами перевірок та безвиїзного нагляду Нацбанк зафіксував порушення у роботі таких організацій:

ТОВ "СВІТ ФІНАНСІВ" та ТОВ "ФК "УКР-ФІН-ГРУП": НБУ зупинив цим компаніям окремі види фінансових операцій терміном до 29 червня 2027 року. Регулятор встановив, що вони вели ризикову діяльність, яка загрожує інтересам клієнтів та кредиторів. Зокрема, установи надавали кошти як поворотну фінансову допомогу за наявності права на кредитування, а також проводили операції без жодної економічної доцільності.

ТОВ "ФК "ПФБ КРЕДИТ": компанію оштрафували на 172 940,00 грн. Санкцію наклали за подання регуляторної звітності, що містила недостовірні дані. Фірма зобов'язана сплатити цю суму протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк анулював ліцензію відомого ломбарду через невиконання вимог. Захід впливу застосували до ПТ "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук і Компанія" у вигляді відкликання ліцензії, через що фінансова установа втратила право надавати кошти та банківські метали у кредит.

Крім того, НБУ застосував санкційний захід до фінансової компанії "Медіана Інвест". Через виявлені порушення законодавства регулятор зобов'язав установу повністю усунути всі недоліки та привести свою діяльність у відповідність до встановлених норм до 6 липня 2026 року.