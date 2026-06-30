Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

51,17

+0,04

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

51,40

51,15

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цементная отрасль поддержала индексацию тарифов на грузовые перевозки

"Укрзализныця"
Отрасль цемента выступила за индексацию тарифов на грузовые перевозки / Укрзалізниця

Цементная отрасль поддержала инициативу индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, отмечая необходимость обеспечения стабильной работы "Укрзализныци" и ее способности выполнять критически важные для экономики функции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Поддержка индексации тарифов УЗ

Как заявил глава ассоциации Павел Качур, бизнес заинтересован в стабильной работе железной дороги, но ожидает прозрачного использования дополнительных средств и понимания их влияния на логистику и оборачиваемость вагонов.

В то же время он отметил системные проблемы "Укрзализныци", в частности дефицит тяги, отток кадров и убыточность пассажирских перевозок, которые, по его словам, частично покрываются за счет грузового сегмента.

Среди ключевых вызовов также называется низкая скорость движения грузовых поездов и недостаток локомотивов, что, по мнению бизнеса, нуждается в модернизации локомотивного парка и расширении доступа к частной тяге.

В "Укрцементе" считают, что перед повышением тарифов необходимо разработать комплексные решения по оптимизации пассажирских перевозок, обновлению инфраструктуры и повышению эффективности работы железной дороги.

Ранее Министерство развития общин и территорий обнародовало проект приказа, предусматривающий индексацию тарифов на грузовые перевозки по железной дороге на 30% с 1 августа 2026 года, а также унификацию тарифов на перевозку пустых вагонов.

По данным ведомства, в 2025 году объемы грузовых перевозок сократились на 12,5%, в то время как убыток "Укрзализныци" составил 7,6 млрд грн. За первые четыре месяца 2026 года убыток компании вырос до 9,3 млрд. грн.

Автор:
Ольга Опенько