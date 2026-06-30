Цементная отрасль поддержала индексацию тарифов на грузовые перевозки

Цементная отрасль поддержала инициативу индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, отмечая необходимость обеспечения стабильной работы "Укрзализныци" и ее способности выполнять критически важные для экономики функции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Поддержка индексации тарифов УЗ

Как заявил глава ассоциации Павел Качур, бизнес заинтересован в стабильной работе железной дороги, но ожидает прозрачного использования дополнительных средств и понимания их влияния на логистику и оборачиваемость вагонов.

В то же время он отметил системные проблемы "Укрзализныци", в частности дефицит тяги, отток кадров и убыточность пассажирских перевозок, которые, по его словам, частично покрываются за счет грузового сегмента.

Среди ключевых вызовов также называется низкая скорость движения грузовых поездов и недостаток локомотивов, что, по мнению бизнеса, нуждается в модернизации локомотивного парка и расширении доступа к частной тяге.

В "Укрцементе" считают, что перед повышением тарифов необходимо разработать комплексные решения по оптимизации пассажирских перевозок, обновлению инфраструктуры и повышению эффективности работы железной дороги.

Ранее Министерство развития общин и территорий обнародовало проект приказа, предусматривающий индексацию тарифов на грузовые перевозки по железной дороге на 30% с 1 августа 2026 года, а также унификацию тарифов на перевозку пустых вагонов.

По данным ведомства, в 2025 году объемы грузовых перевозок сократились на 12,5%, в то время как убыток "Укрзализныци" составил 7,6 млрд грн. За первые четыре месяца 2026 года убыток компании вырос до 9,3 млрд. грн.