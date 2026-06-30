Цементна галузь підтримала індексацію тарифів на вантажні перевезення

Цементна галузь підтримала ініціативу індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення, наголошуючи на необхідності забезпечення стабільної роботи “Укрзалізниці” та її спроможності виконувати критично важливі для економіки функції.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Підтримка індексації тарифів УЗ

Як заявив голова асоціації Павло Качур, бізнес зацікавлений у стабільній роботі залізниці, але очікує прозорого використання додаткових коштів та розуміння їхнього впливу на логістику і оборотність вагонів.

Водночас він наголосив на системних проблемах "Укрзалізниці", зокрема дефіциті тяги, відтоку кадрів і збитковості пасажирських перевезень, які, за його словами, частково покриваються за рахунок вантажного сегмента.

Серед ключових викликів також називається низька швидкість руху вантажних поїздів і нестача локомотивів, що, на думку бізнесу, потребує модернізації локомотивного парку та розширення доступу до приватної тяги.

В "Укрцементі" вважають, що перед підвищенням тарифів необхідно розробити комплексні рішення щодо оптимізації пасажирських перевезень, оновлення інфраструктури та підвищення ефективності роботи залізниці.

Раніше Міністерство розвитку громад та територій оприлюднило проєкт наказу, який передбачає індексацію тарифів на вантажні перевезення залізницею на 30% з 1 серпня 2026 року, а також уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів.

За даними відомства, у 2025 році обсяги вантажних перевезень скоротилися на 12,5%, тоді як збиток "Укрзалізниці" становив 7,6 млрд грн. За перші чотири місяці 2026 року збиток компанії зріс до 9,3 млрд грн.