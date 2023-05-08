Через війну Україна втратила в газорозподільчих мережах понад 100 млн куб. м газу

Через активні бойові дії в газорозподільчих мережах України було втрачено понад 100 млн куб. м газу. Про це йде мова в статті “Війна, зношеність та крадіжки. Що визначає обсяги виробничих витрат критичної інфраструктури в Україні”, опублікованій на Delo.ua.

Начальник виробничо-технічного управління Департаменту систем розподілу природного газу “Регіональна газова компанія” Павло Кишкар розповів Delo.ua, що станом на 18 квітня обсяг військових витрат газу в газорозподільчих мережах склав 103,965 млн куб. м.

"На Київщині, особливо там де велися активні бойові дії, були випадки, коли через пошкодження газопроводів внаслідок кульових або артилерійських обстрілів вони просто горіли неначе факели. Але в лютому-березні 2022 року було ще холодно і ми мусіли забезпечувати газом населення, тож газ постачався навіть на такі ділянки приблизно до середини березня. Ще до “військових” витрат можна внести газ в будівлях, де були розквартировані окупанти. Росіяни заходили в покинуті будинки або бази відпочинку, самотужки відновлювали газопостачання і палили газ для обігріву. Наших військових сільради також селили в покинуті будинки й вони використовували газ для обігріву. Зрозуміло, що власник такого будинку не повинен платити за такий газ", - сказав Кишкар.

Він зауважив, що на початку повномасштабної війни держава досить швидко спрацювала і Національна комісія що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг досить швидко розробила формулу для обрахунку бойових витрат природного газу. Заплановано, що після завершення війни рахунок за цей газ буде виставлено агресору.

Нагадаємо, ввечері 25 квітня російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. Росіяни вдарили з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. Внаслідок обстрілів було пошкоджено газогін та лінії електропередач.