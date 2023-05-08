Из-за войны Украина потеряла в газораспределительных сетях более 100 млн куб. м газа

Из-за активных боевых действий в газораспределительных сетях Украины было потеряно более 100 млн куб. м газа. Об этом говорится в статье “Война, износ и воровство. Что определяет объемы производственных издержек критической инфраструктуры в Украине”, опубликованной на Delo.ua.

Начальник производственно-технического управления Департамента систем распределения природного газа "Региональная газовая компания" Павел Кишкарь рассказал Delo.ua, что по состоянию на 18 апреля объем военных расходов газа в газораспределительных сетях составил 103,965 млн куб. м.

"На Киевщине, особенно там, где велись активные боевые действия, были случаи, когда из-за повреждений газопроводов в результате шаровых или артиллерийских обстрелов они просто горели как факелы. Но в феврале-марте 2022 года было еще холодно и мы должны обеспечивать газом население, поэтому газ поставлялся даже на такие участки примерно до середины марта.Еще до "военных" расходов можно внести газ в зданиях, где были расквартированы кафиры.Россияне заходили в заброшенные дома или базы отдыха, самостоятельно восстанавливали газоснабжение и жгли газ для обогрева.Наших военных сельсоветы также селили в заброшенные дома и они использовали газ для обогрева. Понятно, что владелец такого дома не должен платить за такой газ", - сказал Кишкарь.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны государство достаточно быстро сработало и Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг достаточно быстро разработала формулу для учета боевых расходов природного газа. Запланировано, что после завершения войны счет за этот газ будет выставлен агрессору.

Напомним, вечером 25 апреля российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. В результате обстрелов были повреждены газопровод и линии электропередач.