Готовимся к зиме. Как правильно утеплить дом и стоит ли утеплять отдельные квартиры

Осенью, в преддверии зимних холодов традиционно растет спрос на услуги по утеплению жилья. Такие меры помогают сократить потребление энергоносителей, а значит и платежку за тепло. Однако очень часто украинцы утепляют жилье не имея проекта мер по термомодернизации, что приводит к лишним затратам.

Если рассматривать типичные ошибки, то наиболее распространенным является так называемое лоскутное утепление, когда отдельную квартиру утепляют со стены наружного дома. Хотя это и может привести к повышению температуры в отдельной квартире, однако следствием этого может стать нарушение циркуляции воздуха и появление канцерогенной плесени. В общем, утеплять отдельную квартиру – плохая идея. У нее есть логика только тогда, когда ОСМД нет, с соседями договориться не удалось, однако от холода спасаться надо. Хотя и в таком случае лоскутное утепление – деньги на ветер. Вместе с этим распространенной ошибкой при подготовке к зиме является отсутствие проектной работы и разработки комплексных мер по термомодернизации здания.

Глава Украинской Ассоциации энергосервисных компаний Алексей Корчмит говорит, что сейчас в Украине только 20% всего жилищного фонда можно считать более или менее энергоэффективными. Это либо частные здания, либо относительно новые дома, введенные в эксплуатацию за последние 15 лет, когда стандартам энергоэффективности стали уделять внимание при строительстве жилищного фонда. Кроме этого, за последние семь лет в государственных программах по энергоэффективности приняли участие около миллиона украинцев.

При этом более 80% домов не являются энергоэффективными. Однако государственная политика сдерживания тарифов, а с 2021 года их полной заморозки снизила окупаемость мер по термомодернизации жилья и демотивировала население. Хотя с точки зрения государства логичнее было бы наоборот стимулировать население утеплять свое жилье.

Лоскутное утепление и другие ошибки

Очень часто явление, когда готовясь к зиме владельцы квартир утепляют только свою квартиру, причем речь идет не только о работах внутри дома, но и о внешнем утеплении.

Эксперт по энергоэффективности YASNO Сергей Свистюк рассказывает, что лоскутное утепление хотя и может решить проблему холода или жары в комнатах отдельной квартиры, однако утеплены будут только внешние стены такой квартиры, а пол, потолок и боковые стены будут греться за счет соседних помещений. Таким образом, отдельная квартира будет экономить на своих соседях.

Таким образом, отдельная утепленная квартира экономит на своих соседях. Справедливо ли это? Решать каждому в своих домах нужно самостоятельно. Кроме того, физика процессов охлаждения/нагрева наружных стен локально утепленных квартир показывает на то, что на пределах утепленно/не утепленно собирается влага, которая не успевает выветриться и при колебаниях минусовых температур поверхность конструкции трескается, что со временем может привести к локальным разрушениям конструкции”, – говорит Свистюк.

Он отмечает, что наиболее распространенной ошибкой при работах по утеплению дома перед зимними холодами является отсутствие проекта.

“Делайте все качественно. Заказывайте энергоаудит и делайте все согласно проекту. Да – это дополнительные расходы, но они себя оправдают. И ни в коем случае не производите утепление изнутри помещения – вы таким образом не даете шансов для влаги удалиться из комнаты и она оседает на внутренней поверхности стен, перекрытий. А там, где влага – там плесень (грибок) и, как следствие, всевозможные болезни… Утепляя дом, в том числе и новые современные окна, не забывайте о приточной и вытяжной вентиляции – помещения должны дышать”, - отмечает Свистюк.

Об этом говорит и председатель Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин отмечает, что лоскутные утепления в большинстве случаев не производятся в соответствии со стандартами. То есть не делаются противопожарные пояса, не соблюдается толщина плотности утеплителей и т.д.

“То есть если оно делается неправильно, эта конструкция со временем отпадет и деньги будут на ветер. Важный момент, также что такие меры в большинстве случаев не приводят к какой-либо экономии энергоресурсов. Единственное, к чему оно может привести это к локальному повышению температуры в квартире. Но, во-первых, не всегда, а во-вторых, есть более дешевые методы этого достичь. В большинстве случаев это просто деньги потрачены на неправильно проделанную работу. Если подойдут к тому, что это здание будут утеплять в соответствии с нормативами, то все это надо будет ободрать и сделать заново”, - говорит Литвин.

По его словам, начинать утепление частного дома или квартиры нужно с энергоаудита. И типичной ошибкой среди владельцев домов или квартир есть работа без проекта.

“Проще и дешевле заказать энергоаудит или пригласить нормального инженера, занимающегося утеплением для того, чтобы он определился с вашей проблемой и просчитал наиболее эффективный метод в рамках действующего законодательства, что нужно сделать. Возможно, достаточно промыть батарею или снять кожух или ее заменить или повысить температуру на подаче в дом. Это очень типичная проблема и очень типичный подход. Если сравнить с человеком, то у меня болит голова, и я пошел покупать таблетки. От чего пилюли и как они мне помогут непонятно, но кто-то купил и я купил, но там совсем другие моменты и нужно просто чаще дышать свежим воздухом”, - говорит Литвин.

По его словам, такой аудит будет стоить на порядок дешевле выполнения работ. Для владельцев квартир он обойдется в 1-2 тысяч гривен, а для частного дома это будет около 20-30 тысяч гривен. Однако в таком случае владелец будет понимать, что именно ему нужно сделать за меньшие деньги.

“Средства за диагностику всегда оккупируются. Первое что вы сделаете то, что вам нужно, второе, что вы не потратите средства на то, чего вам на самом деле не стоило делать. И проводя аудит, я бы все же обращался к специализированным компаниям, а не к тем, что предлагает комплексно услуги по аудиту и работам. Поверьте те, кто занимается утеплением в 90% случаев, они не будут вас отговаривать от утепления, которое вам не нужно, замени окон или еще чего-то, потому что это их заработок”, - говорит эксперт.

Сколько будет стоить утеплить квартиру и как сделать все правильно

Литвин отмечает, что человек, живущий в квартире и решивший утеплить квартиру перед зимой, должен смотреть на весь дом в целом, а не только на свою квартиру. Так как квартиру нельзя рассматривать как отдельный энергетический объект.

“Не пытайтесь утеплить квартиру. Из того что вы можете утеплить в квартире, не противоречащей законодательству это по существу отрегулировать ваши окна, проверить откосы, если вам некачественно окна установили, то возможно нужно поменять пену сделать герметизацию швов, и с точки зрения утепления и если это панельный дом можно нанять кого-то продиагностирует наружные швы и возможно заменит там уплотнитель. Это можно сделать на уровне квартиры, а все остальное делается на уровне дома”, – говорит Литвин.

Свистюк рассказывает, что если готовиться к утеплению правильно, начать нужно с заказа аудита. Стоимость этой услуги сегодня на рынке Украины может колебаться от 5-7 тыс. грн. до 35-50 тыс. грн. и более.

Все зависит от того, что хочет получить заказчик, какого качества и для каких целей. Может быть энергетический аудит "для себя", поэтому и стоимость будет меньше. Но даже в таком случае аудит может быть разным:

отчет по энергетическому аудиту с расчетами энергоэффективности, разработанными мероприятиями, технико-экономическим обоснованием;

предыдущий пункт плюс тепловизионное обследование с анализом «проблемных» мест по внешним конструкциям здания (стены, окна, перекрытия) и инженерным сетям (система отопления, горячее водоснабжение, вентиляция);

предыдущие два пункта плюс разработка сертификата энергетической эффективности здания;

предыдущие три пункта плюс разработка заявки на получение какого-либо гранта, ссуды, участие в программах софинансирования и т.д.

Если говорить о стоимости самих работ, то здесь все сильно зависит от стоимости строительных материалов. Этот рынок сильно изменился за последнее время, поэтому прогнозировать цены сложно.

Эксперт отмечает, что ранее ориентиром для определения приблизительной стоимости комплексной термомодернизации здания (утепление конструкций, замена окон, частичная модернизация вентиляции, освещение мест общего пользования, системы отопления, горячего водоснабжения и т.п.) была сумма 100-150 долларов с 1м2 общей площади здания.

Например, если в доме на 100 квартир общая площадь составляет 5000 м2, то комплексная термомодернизация может составить 5000х150=750 000 долларов. Конечно, чем больше здание, тем этот показатель будет уменьшаться. Наиболее точные цифры может назвать энергоаудитор. Но даже в отчетах по энергетическому аудиту допускается погрешность 20%. Но это уже документ, который может служить не только заявкой на поиск инвестора, но и предпроектным документом на будущее. Своего рода техническая задача на комплексную термомодернизацию”, - говорит Свистюк.

Глава Украинской Ассоциации энергосервисных компаний Алексей Корчмит отмечает, что для частного дома средней площади около 100 квадратных метров стоимость такого внедрения мер по термомодернизации может колебаться от 50 до 150 тысяч гривен в зависимости от набора таких мероприятий. Если в таком доме энергоэффективны окна и новые котлы с высоким КПД, то в нем достаточно будет только утеплить стены и чердак и заменить радиаторы отопления более эффективными.

А вот для среднего многоквартирного дома на 80 квартир стоимость мер по термомодернизации будет составлять 6-8 млн гривен. Эти работы будут включать утепление фасадов, утепление чердака, установку индивидуальных тепловых пунктов, замену окон на энергоэффективные в местах общего пользования, термоизоляцию цоколя и подвала.

Стоит ли надеяться на государственную поддержку утепляющего жилья?

Литвин отмечает, что сейчас действуют государственные программы, позволяющие привлечь средства для проведения термомодернизации дома. Кроме этого, такие программы есть и в городах. Например, в Киеве с 2014 года действует проигрыш 70 на 30, которая позволяет ОСМД привлекать 70% необходимого финансирования для проведения работ по утеплению.

Кроме этого сейчас действует программа Государственного фонда энергоэффективности, который компенсирует ОСМД 40% средств на установку тепловых пунктов.

“Энергоаудиторы, как правило, знают об этих программах и помогут вам не только технически, но и правильно скомпоновать ваши меры и финансы, чтобы максимально получить компенсации от города или государства. Когда работала программа "Теплые кредиты", можно было реализовать проект на миллион гривен при том, что жильцы дома должны были заплатить на уровне 150-200 тысяч с отсрочкой на несколько лет. А когда считали конечные платежки, то в общем с возмещением кредита на месяц получалось даже дешевле, чем было до модернизации”, - говорит Литвин.

Исполнительный директор ассоциации энергоэффективных городов Украины Святослав Павлюк рассказывает, что в настоящее время государственная политика для поддержки мер по энергоэффективности не достаточно. По его словам, Фонд Энергоэффективности и местные программы главным образом рассчитаны на ОСМД, а этот сегмент занимает 18%-20% от всей жилой площади Украины.

"Теплые кредиты" были программой, достаточно простой и доступной. В определенный момент они входили в конфликт с программой "Энергодом" Фонда Энергоэффективности и поэтому находила сопротивление у иностранных партнеров и многих наших политиков, которым она не нравилась. Так что программу не продлили и она прекратила действовать три года назад. По-моему, это был единственный инструмент помогавший индивидуальным домам. Сейчас у нас такого нет”, – говорит Павлюк.

Он отмечает, что сейчас Фонд энергоэффективности сотрудничает главным образом с ОСМД, но наиболее проблемным является индивидуальный жилищный сектор и многоквартирные дома, где ОСМД нет.

“И складывается с точки зрения государства ситуация так, что мы тратим невероятные деньги на дотирование энергии. На субсидии по электроэнергии и газу и больше тех субсидий сжирает тот сектор, который не имеет ОСМД и инструмента с ним работы нет. И именно там нужно что-нибудь сделать, а мы их исключили”, - отмечает Павлюк.

Корчмит отмечает, что мотивация населения относительно термомодернизации своих жилищ снизилась в последние четыре года из-за государственной политики сдерживания тарифов.

За последние по памяти 10-15 лет они три или четыре раза менялись и повышались более жесткие требования по термоизоляции, чердаку стен, по термосопротивлению окон и т.д. Эти требования повышаются, технологии удешевляются, но, к сожалению, есть вопрос, который фактически никак не стимулирует население к повальной термомодернизации относительно сокращения энергоресурсов. Потому что политика последних четырех лет была на искусственное сдерживание цен, а политика последних двух лет вообще заморозила тарифы на отопление и газ, она приводит к полной демотивации.

“Стоимость энергоэффективных мер, из-за валютных колебаний и инфляции возросла, а тарифы не изменились. А если мы возьмем тренд еще в предыдущие два года, когда тарифы не менялись, то я вам хочу сказать, что по моим оценкам окупаемость мер ухудшилась в три раза и это также демотивирует население, это первое”, - говорит Корчмит.

Он считает, что государство должно идти к энергетически обоснованным тарифам параллельно внедряя масштабную национальную программу по частичному возмещению, удешевлению стоимости внедрения энергоэффективных мер, как это к примеру были “Теплые кредиты, которые завершились и закрылись. Кроме этого, государство должно продолжить свою взвешенную политику, которую она продемонстрировала в 2015-2018 годах по поддержке уязвимых слоев населения, которые не способны оплачивать экономически обоснованную стоимость энергоносителей, то есть ввести монетизированные субсидии.