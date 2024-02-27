В Украине построят три стратегические ЛЭП: для чего это нужно

НЭК "Укрэнерго" в этом году начинает строительство трех магистральных линий электропередачи и заинтересована в закупке на эти цели продукции отечественных производителей.

Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы в этом году начинаем строить три стратегические линии электропередачи, магистральные. И для этого нам, например, нужно 100 тыс. высоковольтных изоляторов", – отметил Кудрицкий.

По его словам, на западе Украины есть предприятие, которое может их производить, хотя пока не производит. Государство временно им управляет, но сейчас простой вопрос: запустить это производство, чтобы "Укрэнерго" могло купить изоляторы у отечественного производителя, а не, допустим, в Китае.

Кудрицкий заметил, что в балансе закупок "Укрэнерго" 85% продукции украинских производителей.

"Мы могли бы иметь и 95-97%, если бы украинские заводы могли производить столько, сколько нам нужно", - подчеркнул глава "Укрэнерго"

Он подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину и обстрелов энергосистемы украинские производители электротехнического оборудования значительно увеличили объем производства, а также имеют большой потенциал для увеличения присутствия на европейском рынке. Как отметил Кудрицкий, некоторые производства увеличили объем пять-шесть раз.

Зачем строят новые ЛЭП

В инвестиционной программе "Укрэнерго" на 2024 год заложено около 4,4 млрд грн. Львиную долю средств инвестпрограммы – более 60% – планируется направить на строительство новых объектов в энергосистеме.

В частности, это новая мощная линия электропередачи, которая будет способствовать значительному увеличению пропускной способности торговли электроэнергией с Румынией и усилит надежность энергопитания Одесской области. В этом году планируется также начать работы по увеличению надежности системы передачи в северных и западных регионах.

Кроме того, с 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Процесс синхронизации энергосистемы Украины и Европы полностью были завершены в ноябре 2023 года.

Тогда впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией .

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

А уже 22 февраля НЭК "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office)

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

Как писало Delo.ua в статье " Узкое окно возможностей: весна обещает Украине перспективы экспорта электроэнергии ", по оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВтч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВтч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, до уже согласованных с Европейской сетью операторов системы передачи континентальной Европы (ENTSO-E 400 МВт добавили еще 150 МВт) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут возрасти до 2 млрд кВтч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны не менее €60 млн.