В Минэнерго рассказали, благодаря чему удалось удержать энергосистему во время войны

Синхронизация с европейской энергосетью помогла Украине удержать энергосистему в ходе российских атак. Присоединение Украины к европейской сети ENTSO-E произошло в экстренном порядке за несколько часов до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Он напомнил, что два года назад – ночью 24 февраля 2022 года – объединенная энергосистема Украины, которая с советских времен была связана с энергосистемами России и Беларуси, отсоединилась от них и вышла в запланированный изолированный режим.

"И через три часа после того, как мы отсоединились и отключили последнюю линию, началась война. Тогда россияне не атаковали массированную энергосистему, но у нас было очень много повреждений, потому что повсюду происходили боевые действия", - рассказал министр.

Галущенко подчеркнул, что в те дни Минэнерго проводило ежечасные селекторные совещания с представителями операторов системы распределения электроэнергии и другими энергетическими компаниями.

"Страшнее всего было, когда облэнерго не появлялись на связи. Ведь было не понятно, что происходит. Особенно с точки зрения работы энергосистемы, ведь в изоляции она более уязвима. Однако энергетики выдержали, проделав огромную работу", - подчеркнул министр.

По его словам, через 21 день работы в изолированном режиме присоединение Украины к европейской сети ENTSO-E произошло в экстренном порядке. Это произошло благодаря поддержке партнеров Украины в энергетической сфере Европы и США.

"Все тогда подтолкнули решение присоединить Украину в emergency порядке. Это было очень важно. Ведь если бы в период массированных атак на энергосистему 2022-2023 годов не было синхронизации с европейскими сетями, мы могли бы действительно иметь блекаут", - подчеркнул Галущенко.

Синхронизация энергосистем Украины и ЕС

Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в конце февраля - начале марта 2022 года. Это произошло спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

Для перехода на постоянную синхронную работу с ENTSO-E потребовалось, чтобы "Укрэнерго" выполнило все условия, согласованные с Европой в 2017 году.

Процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы был полностью завершен в ноябре 2023 года.

Тогда впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией .

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

А уже 22 февраля НЭК "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).