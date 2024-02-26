В Міненерго розповіли, завдяки чому вдалося втримати енергосистему під час війни

Синхронізація з європейською енергомережею допомогла Україні втримати енергосистему під час російських атак. Приєднання України до європейської мережі ENTSO-E відбулося в екстреному порядку за кілька годин до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він нагадав, що два роки тому – вночі 24 лютого 2022 – об’єднана енергосистема України, яка з радянських часів була пов’язана з енергосистемами Росії та Білорусі, від’єдналася від них і вийшла в запланований ізольований режим.

"І за три години після того, як ми від’єдналися і відключили останню лінію, почалася війна. Тоді росіяни не атакували масовано енергосистему, але у нас було дуже багато пошкоджень, тому що всюди відбувалися бойові дії", - розповів міністр.

Галущенко підкреслив, що у ті дні Міненерго проводило щогодинні селекторні наради з представниками операторів системи розподілу електроенергії та іншими енергетичними компаніями.

"Найстрашніше було, коли обленерго не з’являлися на зв’язку. Адже було не зрозуміло, що відбувається. Особливо з погляду роботи енергосистеми, адже в ізоляції вона більш вразлива. Проте енергетики витримали, зробивши величезну роботу", - підкреслив міністр.

За його словами, через 21 день роботи в ізольованому режимі приєднання України до європейської мережі ENTSO-E відбулося в екстреному порядку. Це сталося завдяки підтримці партнерів України в енергетичній сфері Європи і США.

"Усі тоді підштовхнули рішення приєднати Україну в emergency порядку. Це було дуже важливо. Адже якби в період масованих атак на енергосистему 2022 - 2023 років не було синхронізації з європейськими мережами, ми могли б дійсно мати блекаут", - підкреслив Галущенко.

Синхронізація енергосистем України та ЄС

Українська енергомережа синхронізувалася з європейською наприкінці лютого- на початку березня 2022 року. Це відбулося через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.

Задля переходу на постійну синхронну роботу з ENTSO-E було потрібно, щоб "Укренерго" виконало всі умови, погоджені з Європою в 2017 році.

Процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю було завершено у листопаді 2023 року.

Тоді вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією.

16 січня між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

А вже 22 лютого НЕК "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).